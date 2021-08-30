Знижка 20% за вбивство диких тварин: британським мисливцям запропонували щедру акцію

Британцям дають знижку на полювання в Африці

У Великобританії для мисливців запропонували знижку 20% за вбивство великої африканської дичини під час сафарі в Намібії.

Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє "Mirror".

За словами боса сафарі Браяна Рудта, він запустив цю акцію, щоб знову повернути мисливців у Намібію, які за десятки тисяч фунтів стерлінгів будуть стріляти носорогів і леопардів.

Таким чином, британські мисливці отримають знижку 20%, якщо захочуть застрелити в Африці леопарда, гепарда або ж носорога.

Крім того, під акцію потрапляю також бегемоти, буйволи та слони.

Браян Рудт вважає, що полювання просто необхідне, щоб захистити дику природу Намібії від браконьєрів. Також він говорить, що тварини завжди можуть втекти від стрільця.

Жителі Великобританії відправляються на полювання саме у південноафриканську країну, адже там велика різноманітність диких тварин.

Як пообіцяв бос сафарі, тепер зі знижкою 20% мисливцям доведеться заплатити 21 тисячу фунтів стерлінгів за леопарда (понад 778 тис. гривень) і 20 тисяч фунтів стерлінгів за носорога (майже 741,5 тис. гривень).

За словами Рудта, на його пропозицію вже відгукнулися деякі мисливці, адже він має клієнтів по всьому світу.

"Ми не полюємо на сотні тварин на рік. Ми отримуємо певну кількість тварин і зазвичай не використовуємо їх всіх", — говорить бос сафарі.

За його словами, вони виловлюють в основному старих тварин, які вже перестали плодитися.

"Я дуже люблю тварин, мені подобається полювання, але я займаюся цим з правильних причин", — заявляє Рудт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Південноафриканській республіці мисливиця вирізала серце вбитого нею жирафа і назвала його "валентинкою" на 14 лютого, оскільки можливість вбити тварину їй надав чоловік.

Нагадуємо, що в українському місті Енергодар Запорізької області шкуродер брав у волонтерів тварин і вбивав їх.