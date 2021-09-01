Українська родина потрапила в ДТП в Австрії, загинули двоє маленьких дітей: подробиці (фото)

Трагедія трапилася поблизу комуни Фезендорф.

В Австрії на південній автомагістралі А2 в районі Медлінг в аварії загинули два маленьких українця.

Про це повідомляє австрійський Кур’єр.

Автомобіль української родини — батьки і двоє дітей, зламався на шосе близько 5:15 ранку. Діти сиділи на задньому сидінні авто що стояло, коли в них врізався інший автомобіль. Шестирічного хлопчика вдалося реанімувати, але травми були надто серйозними і він помер на місці.

Машина української сім’ї після аварії

Другу дитину доставили в лікарню Донауштадт у Відні на вертольоті. Попри зусилля лікарів, дворічний хлопчик помер.

Поліція Нижньої Австрії перекривала рух на трасі, щоб посадити вертоліт рятувальників. Батьки дітей 42 і 34 років отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені на каретах швидкої допомоги в державну лікарню Бадена. Чоловік знаходиться в критичному стані.

Другу машину евакуюють після ДТП

Водій другої машини, австрієць 40 років отримав легкі травми.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій області в ДТП троє дітей і двоє дорослих згоріли живцем. Вони їхали з Харківської області на відпочинок.