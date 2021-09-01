Українська родина потрапила в ДТП в Австрії, загинули двоє маленьких дітей: подробиці (фото)
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Трагедія трапилася поблизу комуни Фезендорф.
В Австрії на південній автомагістралі А2 в районі Медлінг в аварії загинули два маленьких українця.
Про це повідомляє австрійський Кур’єр.
Автомобіль української родини — батьки і двоє дітей, зламався на шосе близько 5:15 ранку. Діти сиділи на задньому сидінні авто що стояло, коли в них врізався інший автомобіль. Шестирічного хлопчика вдалося реанімувати, але травми були надто серйозними і він помер на місці.
Другу дитину доставили в лікарню Донауштадт у Відні на вертольоті. Попри зусилля лікарів, дворічний хлопчик помер.
Поліція Нижньої Австрії перекривала рух на трасі, щоб посадити вертоліт рятувальників. Батьки дітей 42 і 34 років отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені на каретах швидкої допомоги в державну лікарню Бадена. Чоловік знаходиться в критичному стані.
Водій другої машини, австрієць 40 років отримав легкі травми.
Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій області в ДТП троє дітей і двоє дорослих згоріли живцем. Вони їхали з Харківської області на відпочинок.
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