Маорі у Новій Зеландії хочуть змінити назву країни
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Два століття Нова Зелендія носила свою назву.
Аотеароа — "земля довгих білих хмар". Так з маорійської мови перекладається назва країни, яку корінний народ хоче зробити офіційною.
Про це повідомляє партія Ті Паті Маорі на сайті.
Відповідну петицію подали у вівторок, 14 вересня, до парламенту Нової Зеландії. Крім перейменування назви країни на мову ті рео маорі — офіційну маорійську, політики хочуть змінити найменування всіх містах, селищ і географічних об’єктів.
Вони відзначають, що з 1900-х, коли колоніальний уряд почав повальну освіту маорі, використання мови за п’ятдесят років впало з 90 до 26%. Тільки в 1987 році мові маорі вдалося повернути собі статус офіційної нарівні з англійською.
Повернути доколоніальні назви на ті рео маорі, згідно із запропонованим проєктом, повинні до 2026 року. Також пропонується приділити більше часу відновленню мови на телебаченні та в системі освіти.
Раніше "Телеграф" писав, що в Новій Зеландії відроджується популяція птахів ківі, які є одним із символів країни.
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