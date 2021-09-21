Бджоли влаштували масове вбивство червонокнижних пінгвінів: як так вийшло

Поки не зрозуміло, що стало причиною агресії комах

У національному парку ПАР медоносні бджоли щось не поділили з місцевою популяцією пінгвінів, що в результаті обернулося загибеллю 63 птахів.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався поблизу містечка Саймонстаун, розташованого неподалік від Кейптауна.

Ветеринари, які прибули на місце події, не виявили у мертвих птахів видимих пошкоджень, крім бджолиних жал, що застрягли в області очей.

Вони відзначають, що це дуже рідкісне явище, оскільки бджоли теж є частиною екосистеми парку і раніше подібних випадків не спостерігалося.

Ситуацію погіршує те, що місцеві африканські або очкові пінгвіни, які постраждали від дій комах, знаходяться під загрозою вимирання через активне збирання їх яєць людьми на початку XX століття.

Зразки були направлені в лабораторію, щоб перевірити версії з загибеллю птахів через хворобу або отруєння забруднюючими речовинами, однак основною версією продовжує залишатися атака бджіл.

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