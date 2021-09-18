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На Одещині жінку атакував скажений тхір під час роботи на городі

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Тхір укусив людину Новина оновлена 18 вересня 2021, 12:38
Тхір укусив людину

Жінка, перебуваючи у шоковому стані, вбила тварину.

У Болградському районі Одеської області скажений тхір напав на жінку та покусав її. 

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомляє інтернет-видання "Топор".

Інцидент трапився у селі Слобідка Тарутинської громади. Кілька днів тому місцева жителька працювала у городі і раптом на неї несподівано напав тхір. Тваринка кинулася на жінку і вкусила за ногу. 

Жінка була в шоковому стані, тому палкою убила тхора, після чого звернулася до медичного закладу, підозрюючи, що він міг бути скаженим.

Бригада Тарутинської районної лікарні прибула за місцем виклику. Медики провели епізоотичне дослідження місцевості, зробили на території дезінфекцію і забрали убитого тхора, щоб дослідити його.

Згодом після взяття необхідних аналізів у лабораторії повідомили, що тварина була скаженою.

Сказ небезпечний тим, що він вражає нервову систему і не виліковується. Зазвичай людям його передають тварини під час укусу, адже їхня слина потрапляє в рану, і таким чином інфекція передається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні у Рівненській області скажена білка напала на восьмирічну дитину. Все село на 60 місяців відправили на карантин.

Теги:
#Вкусив #Напав #Тварини #Одеська область #Скажений тхір
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