У Китаї ветеринар став жертвою небезпечної вірусної інфекції: що про неї відомо

Китайський ветеринар помер від вірусу Monkey B. Заразився він під час розтину тварин.

Про це повідомляє IndiaToday.

Смертельний випадок стався в травні 2021 року, за інформацією Китайського центру з контролю і профілактиці захворювань, аналізи пацієнта показали альфа-герпесвірусну інфекцію.

Дослідження, які оприлюднив ЦКЗ Китаю, підтвердили, що це був саме Monkey В. Аналіз контактів ветеринарного лікаря подальшого зараження не виявив.

З моменту виявлення вірусу в 1932 році відомо про 50 випадки зараження вірусом. 21 заражений помер.

Як випливає з назви, природні носії вірусу - мавпи (макаки, шимпанзе і капуцини). Вірус також називають герпесом В. Передається він через слину і рідини мавп.

Симптоми вірусу Monkey B: жар, озноб, м'язовий і головний біль, втома. При розвитку захворювання з'являється набряк головного і спинного мозку. У разі загострення - неврологічні симптоми, пошкодження мозку і смерть.

Лікування проти вірусу не існує, застосовують загальні противірусні препарати. У разі укусу мавпи медики рекомендують негайно звернутися до медустанови.

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