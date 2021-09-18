На Одесчине женщину атаковал бешеный хорёк во время работы на огороде

Женщина, находясь в шоковом состоянии, убила животное.

В Болградском районе Одесской области бешеный хорек напал на женщину и покусал ее.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает интернет-издание "Топор".

Инцидент произошел в селе Слободка Тарутинской общины. Несколько дней назад местная жительница работала в огороде и вдруг на нее неожиданно напал хорек. Животное бросилась на женщину и укусило за ногу.

Женщина была в шоковом состоянии, поэтому палкой убила хорька, после чего обратилась в медицинское учреждение, подозревая, что он мог быть бешеным.

Бригада Тарутинской районной больницы прибыла по месту вызова. Медики провели эпизоотическое исследование местности, сделали на территории дезинфекцию и забрали убитого хорька, чтобы исследовать его.

Вскоре после взятия необходимых анализов в лаборатории сообщили, что животное было бешеным.

Бешенство опасно тем, что оно поражает нервную систему и не излечивается. Обычно людям его передают животные во время укуса, ведь их слюна попадает в рану, и таким образом инфекция передается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе в Ровенской области бешеная белка напала на восьмилетнего ребенка. Все село на 60 месяцев отправили на карантин.