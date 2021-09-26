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Головний "герой" вбивств в Руанді Теонесте Багосора помер у в’язниці

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Теонесте Багосора Новина оновлена 26 вересня 2021, 11:06
Теонесте Багосора

До виходу з в’язниці полковнику залишалося 9 років

У в’язниці Кулікоро в Малі на 80-му році життя помер колишній полковник армії Руанди Теонесте Багосора, якого звинуватили у вбивствах 800 тисяч чоловік під час геноциду 1994 року. Багосора помер в суботу, 25 вересня.

Про це повідомляє видання BBC News.

Відомо, що полковника армії Руанди заарештували на 35 років після того, як Міжнародний трибунал визнав Багосору винним у злочинах проти людства.

На період висунення звинувачень в 1994-му році Басогора був міністром оборони Руанди. Однак, після того, як в авіакатастрофі загинув президент країни Жювеналь Хабіарімана, він почав контролювати військові і політичні справи Центральної Африки.

Саме на цей період припав масовий геноцид етнічної групи тутсі. За 100 днів убили 800 000 чоловік.

У суді Теонесте Басогора заявив, що він став жертвою пропаганди уряду Руанди того часу, у якому домінували тутсі. Суд в цю версію не повірив і засудив полковника до довічного ув’язнення, проте через 3 роки термін ув’язнення був скорочений до 35 років.

Як повідомляє Reuters, на момент смерті Басогорі було 80 років, він тяжко хворів і мав проблеми з серцем. До цього він переніс три операції, а смерть полковника настала у клініці Малі.

Вийти з в’язниці Басогора повинен був в 89 років, однак до цього моменту він не дожив.

Варто відзначити, що глава миротворчого контингенту ООН Ромео Даллер описав Теонесте Басогору як "головного героя" вбивств в Руанді і "злодія у законі". Також Даллер зазначив, що Басогора погрожував його вбити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Шрі-Ланці помер відомий шаман, який лікував від коронавірусу зірок і політиків "чарівним зіллям". За іронією долі шаман помер від важких наслідків COVID-19.

Теги:
#Руанда #Геноцид #Смерть #Теонесте Багосора
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