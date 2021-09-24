Помер відомий шаман, який лікував зірок і політиків від ковіду "чарівним зіллям"

Уайт розповідав, що рецепт "зілля" прийшов йому уві сні, і він хотів наповнити цією речовиною цілі річки

На Шрі-Ланці помер від ковіду відомий шаман — творець "чарівного зілля" проти COVID-19.

За інформацією BBC, Еліянта Уайт був не просто місцевим цілителем: свої життя йому довіряли екс-міністр охорони здоров’я і прем’єр, знаменитості і спортсмени Шрі-Ланки. Коли почалася пандемія, шаман заявив, що побачив уві сні рецепт "порятунку". Уайт був упевнений, що велику кількість його зілля потрібно вилити в воду, що допоможе зупинити хворобу не тільки в їх регіоні, але навіть в Індії.

На жаль, засіб від коронавірусу не допоміг ні його пацієнтам, ні самому шаману. На початку вересня Уайт захворів ковідом і його госпіталізували. Від ускладнень хвороби він помер в реанімації 22 вересня.

Нагадаємо, в клініці Ізраїлю від ковіду помер один з головних ідеологів антивакцінації Хай Шауліан. Чоловік заперечував COVID-19, а після того, як потрапив до лікарні, заявив про спробу його ліквідації.

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