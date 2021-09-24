Умер известный шаман, лечивший звезд и политиков от ковида "волшебным зельем"

Уайт рассказывал, что рецепт "зелья" пришел ему во сне, и он хотел наполнить этим веществом целые реки

На Шри-Ланке скончался от ковида известный шаман — создатель "волшебного зелья" против COVID-19.

По информации BBC, Элиянта Уайт был не просто местным целителем: свои жизни ему доверяли экс-министр здравоохранения и премьер, знаменитости и спортсмены Шри-Ланки. Когда началась пандемия, шаман заявил, что увидел во сне рецепт "спасения". Уайт был уверен, что большое количество его зелья нужно вылить в воду, что поможет остановить болезнь не только в их регионе, но даже в Индии.

Увы, средство от коронавируса не помогло ни его пациентам, ни самому шаману. В начале сентября Уайт заболел ковидом и его госпитализировали. От осложнений болезни он умер в реанимации 22 сентября.

Напомним, в клинике Израиля от коронавируса умер один из главных идеологов антивакцинации Хай Шаулиан. Мужчина отрицал COVID-19, а после того, как попал в больницу, заявил о попытке его ликвидации.

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