Громадяни не можуть повернутися: Талібан просить країни відновити авіасполучення з Кабулом

Таліби заявили, що вирішили усі технічні проблеми у аеропорту Кабула

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу у Афганістані, закликає відновити рейси через аеропорт Кабула. Таліби кажуть, що через скасування рейсів громадяни Афганістану застрягли у інших країнах та не можуть повернутися на батьківщину.

Про це ввечері у неділю, 26 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що представники "Талібану" заявили про усунення усіх технічних проблем у аеропорту Кабула, тому просять міжнародні авіалінії поновити рейси. Більше того, таліби стверджують, що багато громадян Афганістану не можуть повернутися на батьківщину, адже немає доступних рейсів.

Авіакомпанії Pakistan International Airlines та Kam Air продовжують літати у аеропорт Кабула після того, як його захопили таліби. Квитки на 40-хвилинний рейс до Ісламабада стартують від 1200 доларів. Таку суму пояснюють високою ціною на страхування на випадок війни. Попри високу вартість квитків всі рейси повністю заброньовані.

Зазначається, що аеропорт Кабула був сильно пошкоджений під час евакуації з нього понад 120 тисяч громадян та виведення миротворчої місії США. З того часу туди літали лише чартерні рейси та кілька спецрейсів пакистанських, іранських та афганських авіаліній.

Однак зараз його відбудували за технічної допомоги Катару, ОАЕ та Туреччини. При цьому міжнародна спільнота сподівається, що таліби не будуть забороняти громадянам покидати країну після відновлення комерційних рейсів.

До цього Туреччина заявила, що єдиною умовою, за якої вони будуть літати у аеропорт Кабула, є інклюзивний уряд, який буде включати всі окремі групи інтересів. Зокрема, мова йде про включення жінок у всі аспекти життя країни. Однак, відповідних угод між Анкарою та Талібаном не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 вересня у Києві приземлився літак з евакуйованими з Кабула українцями та громадянами інших держав. З Афганістану українські військові забрали майже 100 громадян, з яких 30 українців та 9 осіб, які мають посвідки на проживання в Україні.