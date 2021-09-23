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У Києві приземлився літак з евакуйованими з Афганістана, українців лише 30 з сотні (фото)

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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У Києві приземлився літак з евакуйованими з Кабула українцями Новина оновлена 23 вересня 2021, 23:13
У Києві приземлився літак з евакуйованими з Кабула українцями

У числі евакуйованих громадяни Ватикану та Канади

У Києві в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими з Афганістану громадянами України та інших країн. З аеропорту Кабула забрали майже 100 громадян, з яких 30 українців та 9 осіб, які мають посвідки на проживання в Україні.

Про це ввечері у четвер, 23 вересня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Так, до Києва з Кабула прибули 30 громадян України та 9 осіб, які мають посвідки на постійне проживання в України. Також евакуювали 19 громадян Ватикану, двох громадян Канади та членів їх сімей.

Зазначається, що перемовини про евакуацію тривали кілька днів. Їх проводили українські дипломати, розвідка та представники Офісу президента. Крім того, у переговорному процесі участь брали дипломати Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

Дійшли згоди щодо евакуації зранку 23 вересня, а вже ввечері борт приземлився в аеропорту "Бориспіль".

У МЗС зазначили, що і надалі планують продовжувати евакуаційні рейси, щоб не залишати громадян України у біді.

У Києві приземлився літак з евакуйованими українцями з Кабула
У Києві приземлився літак з евакуйованими українцями з Кабула
У Києві приземлився літак з евакуйованими українцями з Кабула
У Києві приземлився літак з евакуйованими українцями з Кабула
У Києві приземлився літак з евакуйованими українцями з Кабула
У Києві приземлився літак з евакуйованими українцями з Кабула

Раніше "Телеграф" повідомляв, як живе Афганістан через місяць після захоплення влади "Талібаном".

Теги:
#Київ #Афганістан #Аеропорт &quot;Бориспіль&quot; #Кабул #Евакуація українців
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