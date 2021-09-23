В Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана, украинцев лишь 30 из сотни (фото)

В числе эвакуированных граждане Ватикана и Канады

В Киеве в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами Украины и других стран. Из аэропорта Кабула забрали почти 100 граждан, из которых 30 украинцев и 9 человек, которые имеют вид на жительство в Украине.

Об этом вечером в четверг, 23 сентября, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, в Киев из Кабула прибыли 30 граждан Украины и 9, которые имеют вида на жительство в Украине. Также эвакуировали 19 граждан Ватикана, двух граждан Канады и членов их семей.

Отмечается, что переговоры об эвакуации продолжались несколько дней. Их проводили украинские дипломаты, разведка и представители Офиса президента. Кроме того, в переговорном процессе участвовали дипломаты Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Договорились о эвакуации утром 23 сентября, а уже вечером борт приземлился в аэропорту "Борисполь".

В МИД отметили, что и в дальнейшем планируют продолжать эвакуационные рейсы, чтобы не оставлять граждан Украины в беде.

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