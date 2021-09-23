Из Афганистана эвакуируют еще сотню граждан: украинский самолет уже вылетел из Кабула (фото)

Украине удалось договориться про эвакуационную миссию сегодня утром

С афганской столицы Кабул, где власть захватили боевики "Талибана", вылетел украинский самолет с около сотней граждан на борту. Ожидается, что через 24 часа эвакуационный борт с украинцами приземлится в Киеве.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Главное управление разведки Украины в Facebook.

Отмечается, что после многодневных переговоров с Афганистаном Украине удалось договориться об очередной эвакуационной миссии. Поэтому утром 23 сентября гражданский самолет вылетел с территории города Кабул — на его борту находятся украинцы и члены их семей.

Ожидается, что в Киев эвакуационный борт прибудет в течение 24 часов.

В разведке отметили, что Украина входит в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами

Напомним, как сообщал "Телеграф", украинским военным удалось эвакуировать из Афганистана более 700 человек. Благодаря этому Украина оказалась на 8 месте по количеству эвакуированных граждан среди стран ЕС. Кроме того, Минобороны показало эксклюзивные кадры эвакуационной миссии украинских военных в Кабуле.