Из Афганистана эвакуируют еще сотню граждан: украинский самолет уже вылетел из Кабула (фото)
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Украине удалось договориться про эвакуационную миссию сегодня утром
С афганской столицы Кабул, где власть захватили боевики "Талибана", вылетел украинский самолет с около сотней граждан на борту. Ожидается, что через 24 часа эвакуационный борт с украинцами приземлится в Киеве.
Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Главное управление разведки Украины в Facebook.
Отмечается, что после многодневных переговоров с Афганистаном Украине удалось договориться об очередной эвакуационной миссии. Поэтому утром 23 сентября гражданский самолет вылетел с территории города Кабул — на его борту находятся украинцы и члены их семей.
Ожидается, что в Киев эвакуационный борт прибудет в течение 24 часов.
В разведке отметили, что Украина входит в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.
Напомним, как сообщал "Телеграф", украинским военным удалось эвакуировать из Афганистана более 700 человек. Благодаря этому Украина оказалась на 8 месте по количеству эвакуированных граждан среди стран ЕС. Кроме того, Минобороны показало эксклюзивные кадры эвакуационной миссии украинских военных в Кабуле.
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