Укр

Из Афганистана эвакуируют еще сотню граждан: украинский самолет уже вылетел из Кабула (фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
Эвакуация украинцев из аэропорта Кабула Новость обновлена 23 сентября 2021, 16:40
Эвакуация украинцев из аэропорта Кабула

Украине удалось договориться про эвакуационную миссию сегодня утром

С афганской столицы Кабул, где власть захватили боевики "Талибана", вылетел украинский самолет с около сотней граждан на борту. Ожидается, что через 24 часа эвакуационный борт с украинцами приземлится в Киеве.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Главное управление разведки Украины в Facebook.

Отмечается, что после многодневных переговоров с Афганистаном Украине удалось договориться об очередной эвакуационной миссии. Поэтому утром 23 сентября гражданский самолет вылетел с территории города Кабул — на его борту находятся украинцы и члены их семей.

Ожидается, что в Киев эвакуационный борт прибудет в течение 24 часов.

В разведке отметили, что Украина входит в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами
С Кабула 23 сентября вылетел еще один самолет с украинцами

Напомним, как сообщал "Телеграф", украинским военным удалось эвакуировать из Афганистана более 700 человек. Благодаря этому Украина оказалась на 8 месте по количеству эвакуированных граждан среди стран ЕС. Кроме того, Минобороны показало эксклюзивные кадры эвакуационной миссии украинских военных в Кабуле.

Теги:
#Украинцы #Эвакуация #Кабул #Главное управление разведки
Депутаты аплодируют
Украина
Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Депутаты аплодируют
Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
Дата публикации
Категория
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Категория
Силовики оттесняют протестующий под Верховной Радой.
Под Верховной Радой начались столкновения (эксклюзивные фото и видео)
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине на 23.09.2021
Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября
Дата публикации
Категория
Место стрельбы в Сергея Шефира 22.09.2021
Кто стоит за расстрелом машины Шефира: пять версий от генерала