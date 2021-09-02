Укр

Минобороны показало эксклюзивные кадры эвакуационной миссии украинских военных в Кабуле (видео)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Граждане ожидают посадку в украинский самолет в Кабуле Новость обновлена 02 сентября 2021, 19:33
Граждане ожидают посадку в украинский самолет в Кабуле

Военнослужащие рисковали собственной жизнью во время эвакуации граждан из Кабула

Украинский военным удалось эвакуировать из Афганистана, власть в котором захватил "Талибан", более 700 человек. Благодаря этому Украина оказалась на 8 месте по количеству эвакуированных граждан среди стран ЕС. Миссия наших спецназовцев была очень сложной, им приходилось рисковать собственной жизнью для спасения людей из горячей точки.

Минобороны в четверг, 2 сентября, опубликовало эксклюзивные кадры эвакуационной миссии в Кабуле.

Известно, что спасательную операцию осуществляли сотрудники Главного управления разведки (ГУР).

Кроме украинцев нашим военнослужащим удалось забрать из Афганистана граждан других государств, в числе которых были представители ООН, правозащитники, журналисты изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие граждане. И это несмотря на то, что Украина не имела собственного миротворческого контингента в Афганистан.

Минобороны отмечает, что спецназовцам для эвакуации людей приходилось выходить за пределы аэропорта и забирать людей с незащищенного периметра, хотя другие страны на такое не решались, ведь там ситуацию контролировал "Талибан".

В сложных условиях также работали и наши пилоты, которым приходилось взлетать в постоянной угрозе обстрелов.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото эвакуации граждан из аэропорта Кабула.

Кроме того, командир экипажа Ил-76 Евгений Шкурат, который эвакуировал граждан из Кабула, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал подробности миссии, в частности, в какой обстановке проходила посадка мирных граждан на украинском самолет.

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