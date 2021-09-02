Міноборони показало ексклюзивні кадри евакуаційної місії українських військових у Кабулі (відео)

Військовослужбовці ризикували власним життям під час евакуації громадян з Кабулу

Українським військовим вдалося евакуювати з Афганістану, владу у якому захопив "Талібан", понад 700 осіб. Завдяки цьому Україна опинилася на 8 місці за кількістю евакуйованих громадян серед країн ЄС. Місія наших спецпризначенців була дуже складною, їм доводилося ризикувати власним життям для порятунку людей з гарячої точки.

Міноборони у четвер, 2 вересня, опублікувало ексклюзивні кадри евакуаційної місії у Кабулі.

Відомо, що рятувальну операцію здійснювали співробітники Головного управління розвідки (ГУР).

Крім українців, нашим військовослужбовцям вдалося забрати з Афганістану громадян інших держав, у числі яких були представники ООН, правозахисники, журналісти видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші громадяни. І це попри те, що Україна не мала власного миротворчого контингенту у Афганістану.

Міноборони зазначає, що спецпризначенцям для евакуації людей доводилося виходити за межі аеропорту і забирати людей з незахищеного периметра, хоча інші країни на таке не наважувалися, адже там ситуацію контролював "Талібан".

У складних умовах також працювали і наші пілоти, яким доводилося злітати у постійній загрозі обстрілів.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивні фото евакуації громадян з аеропорту Кабула.

Крім того, командир екіпажу Іл-76 Євген Шкурат, який евакуював громадян з Кабула, у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів подробиці місії, зокрема, у якій обстановці проходила посадка мирних громадян на українських літак.