Міноборони показало ексклюзивні кадри евакуаційної місії українських військових у Кабулі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 46
Військовослужбовці ризикували власним життям під час евакуації громадян з Кабулу
Українським військовим вдалося евакуювати з Афганістану, владу у якому захопив "Талібан", понад 700 осіб. Завдяки цьому Україна опинилася на 8 місці за кількістю евакуйованих громадян серед країн ЄС. Місія наших спецпризначенців була дуже складною, їм доводилося ризикувати власним життям для порятунку людей з гарячої точки.
Міноборони у четвер, 2 вересня, опублікувало ексклюзивні кадри евакуаційної місії у Кабулі.
Відомо, що рятувальну операцію здійснювали співробітники Головного управління розвідки (ГУР).
Крім українців, нашим військовослужбовцям вдалося забрати з Афганістану громадян інших держав, у числі яких були представники ООН, правозахисники, журналісти видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші громадяни. І це попри те, що Україна не мала власного миротворчого контингенту у Афганістану.
Міноборони зазначає, що спецпризначенцям для евакуації людей доводилося виходити за межі аеропорту і забирати людей з незахищеного периметра, хоча інші країни на таке не наважувалися, адже там ситуацію контролював "Талібан".
У складних умовах також працювали і наші пілоти, яким доводилося злітати у постійній загрозі обстрілів.
Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивні фото евакуації громадян з аеропорту Кабула.
Крім того, командир екіпажу Іл-76 Євген Шкурат, який евакуював громадян з Кабула, у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів подробиці місії, зокрема, у якій обстановці проходила посадка мирних громадян на українських літак.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-