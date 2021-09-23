З Афганістану евакуюють ще сотню громадян: український літак вже вилетів з Кабула (фото)

Україні вдалося домовитися про евакуаційну місію сьогодні зранку

З афганської столиці Кабул, де владу захопили бойовики "Талібану", вилетів український літак з близько сотнею громадян на борту. Очікується, що через 24 години евакуаційний борт з українцями приземлиться у Києві.

Про це у четвер, 23 вересня, повідомляє Головне управління розвідки України у Facebook.

Зазначається, що після кількаденних переговорів з Афганістаном Україні вдалося домовитися про чергову евакуаційну місію. Тому зранку 23 вересня цивільний літак вилетів з території міста Кабул — на його борту знаходяться українці та члени їх сімей.

Очікується, що у Київ евакуаційний борт прибуде протягом 24 годин.

У розвідці зазначили, що Україна входить до десятки країн Європи, які мають найвищий результат з евакуації цивільних громадян з Афганістану.

З Кабула 23 вересня вилетів ще один літак з українцями З Кабула 23 вересня вилетів ще один літак з українцями З Кабула 23 вересня вилетів ще один літак з українцями З Кабула 23 вересня вилетів ще один літак з українцями З Кабула 23 вересня вилетів ще один літак з українцями

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", українським військовим вдалося евакуювати з Афганістану понад 700 осіб. Завдяки цьому Україна опинилася на 8 місці за кількістю евакуйованих громадян серед країн ЄС. Крім того, Міноборони показало ексклюзивні кадри евакуаційної місії українських військових у Кабулі.