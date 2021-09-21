Захоплення Афганістану Талібаном — це тріумф терору. Які висновки з цього повинна зробити Україна

Якщо Україна не почне робити рішучі дії щодо повернення Криму і сходу України під свій контроль, то ризикує незабаром перетворитися в Афганістан.

Захоплення влади в Афганістані бойовиками руху "Талібан" — це справжній тріумф терору. Якщо Україна не зробить з цих подій висновки для себе і не почне робити рішучі дії щодо повернення Криму і сходу країни під свій контроль, то ризикує незабаром перетворитися в Афганістан.

Таку думку висловив журналіст і аналітик Ігор Соловей.

"Захоплення Афганістану Талібаном — це не перемога над Америкою, як намагається представити Росія. Це тріумф терору: свято "Талібану", ІДІЛ, Аль-Каїди, і інших бойовиків, які представляють весь спектр ісламського інтернаціоналу.

З цих гірких подій для всіх цивілізованих країн кожен робить свій висновок. Мої наступні:

- в разі військової агресії проти України замість українців воювати ніхто не буде. Допомагати технікою/зброєю — так, можуть. Але все інше — відповідальність нас самих.

- навіть найсучасніша зброя і військові технології не можуть контролювати ситуацію на якійсь території дистанційно. Туди треба заходити ногами.

Іншими словами: українськими ОРДЛО і Крим зможуть стати тільки тоді, коли там буде висіти український прапор, а по вулицях ходити українські поліціянти. Всі ці "особливий статус у складі України" і тим більше "повернення контролю над україно-російським кордоном тільки після виборів" — цілковите фуфло, яке тільки подовжує життя "донецькому/кримському Талібану".

- другими за важливістю після міноборони (СБУ і розвідок) — які забезпечують захист від ворога зовнішнього, повинні стояти міністерства освіти/культури/інформполітики України. Бо тільки освіта і просвіта свого населення забезпечить захист від ворога внутрішнього, не менше небезпечного, ніж Росія. А саме запобіжить скочування в середньовіччі, повернення до печерного "совку" і до "какаяразніца", з усіма наслідками, що випливають звідси теоріями всесвітніх змов, "лгбт-лобі" і "зовнішнього управління". Тобто те, на чому грають росіяни.

Без усього цього можна з часом перетворитися в Афганістан", — пише Ігор Соловей.

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, захоплення столиці — Кабула став підсумком масштабного наступу Талібану на позиції урядових сил, що почалося на тлі рішення США про виведення своїх військ. Таліби оголосили про контроль над усім Афганістаном.

Щоб уникнути кровопролиття, уряд передав їм владу. Афганський лідер Ашраф Гані покинув країну.