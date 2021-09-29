За афганськими жінками-суддями почали полювати засуджені ними вбивці: допомоги чекати нізвідки

Колишні ув’язнені, яких таліби звільнили з тюрем, тепер переслідують суддів-жінок, які раніше їх засудили

Уже понад місяць таліби правлять Афганістаном. ЗМІ пишуть про кризу в економіці і відчуття безнадійності, що охоплює місцевих жителів.

Недавня стаття на сайті BBC розповідає про те, як в Афганістані переслідують жінок, які займали важливе положення в суспільстві. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Вони були першопрохідцями в захисті прав жінок в Афганістані. Вони були стійкими захисницями закону, домагаючись справедливості для найбільш маргіналізованих верств населення своєї країни. Але зараз більше 220 афганських суддів-жінок з приходом талібів до влади ховаються через страх відплати. Шість колишніх жінок-суддів поспілкувалися з кореспондентом Бі-бі-сі з таємних місць по всьому Афганістану. Всі їх імена змінені з метою їх безпеки.

Суддя Масума

За свою кар’єру судді Масума засудила сотні чоловіків за насильство по відношенню до жінок, включаючи згвалтування, вбивства і тортури.

Але вже через кілька днів після того, як таліби взяли під свій контроль її місто і тисячі засуджених злочинців були звільнені з в’язниць, в її адресу посипалися погрози.

Текстові й голосові повідомлення з невідомих номерів атакували її телефон.

"Була північ, коли ми дізналися, що таліби звільнили всіх ув’язнених з в’язниці, — каже Масума, — Ми негайно бігли. Ми залишили наш будинок і все позаду".

За останні 20 років 270 жінок працювали суддями в Афганістані. Як одні з найвпливовіших і видатних жінок країни, вони були відомими громадськими діячами.

"Виїжджаючи на машині з міста, я була в бурці, щоб ніхто мене не впізнав. На щастя, нам вдалося минути всі контрольно-пропускні пункти Талібану".

Незабаром після того, як вони поїхали, сусіди написали їй, що кілька членів Талібану навідалися в її старий будинок. Друзі описали їй тих, хто приходив шукати її. За їх описом вона відразу ж зрозуміла, про кого йде мова.

Кілька місяців тому, до захоплення влади талібами, Масума вела справу про жорстоке вбивство одним чоловіком його дружини.

Визнавши його винним, Масума засудила його до 20 років тюремного ув’язнення.

"У мене досі перед очима образ тієї молодої жінки. Це був жорстокий злочин, — каже Масума, — Після того, як справу було завершено, злочинець передав мені, що зробить зі мною те ж саме, що зробив зі своєю дружиною, коли вийде з в’язниці".

"У той час я не сприймала його серйозно. Але з тих пір, як до влади прийшов Талібан, він багато разів дзвонив мені і говорив, що знайшов всю інформацію про мене, — розповіла колишня суддя, — Він сказав мені, що знайде мене і помститься".

За даними розслідування BBC, щонайменше 220 колишніх жінок-суддів ховаються в Афганістані.

У розмові з шістьма колишніми суддями з різних провінцій їх показання за останні п’ять тижнів були майже ідентичні.

Всі вони отримували погрози від членів руху "Талібан", яких вони раніше відправили в тюрму. Четверо з них назвали конкретних чоловіків, яких вони засудили за вбивство своїх дружин.

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Всі хоча б один раз міняли номер телефону через погрози розправи.

Всі вони в даний час живуть в підпіллі, змінюючи місце проживання кожні кілька днів.

Всі вони також заявили, що дома, в яких вони жили, відвідували таліби. Їхні сусіди і друзі повідомили, що таліби намагалися дізнатися у них, де зараз ховаються жінки-судді.

Представник талібів Білал Карімі повідомив кореспонденту Бі-бі-сі: "Жінки-судді повинні жити, як і будь-яка інша сім’я, без страху. Ніхто не має їм погрожувати. Наші спеціальні військові підрозділи зобов’язані розслідувати такі скарги і діяти в разі порушення".

Він також повторив обіцянку талібів про "загальну амністію" для всіх колишніх державних службовців по всьому Афганістану: "Ми дійсно амністуємо всіх. І якщо хтось хоче виїхати з країни, то ми просили б не робити цього і залишатися вдома".

Під час масового звільнення в’язнів були також звільнені багато злочинців, які пов’язані з талібами.

Карімі також додав: "Що стосується торговців наркотиками, членів мафії, ми маємо намір знищити їх. Наші дії проти них будуть серйозними".

Схожа доля інших жінок

Понад три десятиліття суддя Санаа розслідувала справи про насильство по відношенню до жінок і дітей.

За її словами, більшість її справ стосувалася членів Талібану, а також бойовиків ІГІЛ.

"Я отримала понад 20 телефонних дзвінків з погрозами від колишніх ув’язнених, які тепер звільнені", — повідомила вона

В даний час вона ховається з більш ніж дюжиною членів своєї родини.

Лише одного разу один з її родичів-чоловіків повернувся в свій колишній сімейний будинок. Але поки він збирав одяг, таліби під’їхали до будинку на декількох машинах зі зброєю. Бойовики Талібану побили його, намагаючись дізнатися, де ховається суддя.

Після того, як озброєні люди пішли, цей родич змушений був звернутися до лікарні.

Боротьба за права жінок

Протягом десятиліть Афганістан продовжував вважатися однією з найскладніших країн в світі. За даними «Хьюман Райтс Вотч» (правозахисна організація — прим.ред.), Близько 87% жінок і дівчаток піддаються жорстокому поводженню протягом свого життя.

Але жінки-судді, покликані захищати колишні закони країни, намагалися підтримувати жінок і відстоювати ідею про те, що насильство по відношенню до жінок і дівчаток є кримінально караним злочином.

Всі шестеро суддів, були одними з найбільш видних громадських діячів своєї країни. Вони, заявляють, що стикалися з переслідуванням на протязі всієї своєї кар’єри, задовго до того, як Талібан взяв на себе повний контроль.

"Я хотіла служити своїй країні, тому я стала суддею", — говорить Асма, яка тепер ховається в безпечному місці.

"У суді я розглядала в основному справи, пов’язані з жінками, які хотіли розлучення з членами Талібану. Це являло для нас реальну загрозу. Одного разу таліби навіть запустили ракети по будівлі суду", — розповіла вона.

"Ми також втратили одну з наших кращих подруг і суддів. Вона зникла по дорозі додому з роботи. Тільки пізніше її тіло було виявлено".

Нікому не було пред’явлено звинувачення у вбивстві зниклої судді. У той час місцеві лідери Талібану заперечували свою причетність.

Наскільки суворо нове керівництво Афганістану буде ставитися до прав жінок, ще належить дізнатися в повній мірі. Але поки перспективи похмурі.

Вже було оголошено про створення повністю чоловічого уряду. У школах міністерство освіти наказало вчителям-чоловікам і учням повернутися до роботи. Про вчителів-жінок і учениць мова не йшла.

Від імені Талібану Карімі сказав, що він поки не може прокоментувати, чи будуть в майбутньому ролі суддів-жінок: "Умови роботи і можливості для жінок все ще обговорюються".

Всі шість суддів говорять, що в даний час вони шукають можливості виїхати з країни. Але вони не можуть це зробити зараз через відсутність коштів, і не у всіх членів їхніх сімей є паспорти.

Чи може хтось допомогти жінкам Афганістану?

Колишня афганська суддя Марзия Бабакархайл, яка зараз проживає у Великобританії, виступає за термінову евакуацію всіх колишніх жінок-суддів.

Вона каже, що важливо не забувати про тих, хто живе в сільських провінціях Афганістану, далеко від столиці країни Кабула.

"Моє серце розбивається, коли мені дзвонить одна із суддів з села і каже: Марція, що нам робити? Куди нам іти? Скоро ми будемо в могилах".

"У Кабулі все ще є деякий доступ до засобів масової інформації та Інтернету. У суддів там все ще є голос, але в сільських провінціях у них немає нічого".

"У багатьох з цих суддів немає паспорта або необхідних документів для подачі заяви на відпустку. Але їх не можна забути. Їм також загрожує серйозна небезпека".

Кілька країн, включаючи Нову Зеландію і Сполучене Королівство, заявили, що запропонують деяку підтримку. Але коли прибуде ця допомога чи скільки суддів в неї увійде, ще не уточнюється.

Суддя Масума каже, що побоюється, що обіцянки про допомогу не будуть виконані вчасно.

"Іноді я думаю, в чому наше злочин? У здобутті освіти? У спробі допомогти жінкам і покарати злочинців? Я люблю свою країну. Але тепер я в полоні. У нас немає грошей. Ми не можемо вийти з дому. Я дивлюся на свого маленького сина і не знаю, як йому пояснити, чому він не може розмовляти з іншими дітьми або грати в залі. Він вже травмований. Я можу молитися тільки про той день, коли ми знову будемо вільні ", — говорить Масума.