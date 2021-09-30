Китай збирається захопити Європу: електромобільні корпорації нарощують виробництво

Китайський автопром має всі шанси наповнити Європу своїми електромобілями

Китайська автомобільна промисловість розвивається космічними темпами. На внутрішньому ринку Китаю електромобілі продають по $ 4,5 тисячі.

Недавня стаття на сайті новин Euronews розповідає про те, що китайські автовиробники вже націлилися на Європу. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Європейські автомобільні бренди, будь то Peugeot, що рухаються по бульварах Парижа, або Volkswagen, що мчаться по німецьких автобанах, чітко асоціюються з країною свого походження, як і будь-які відомі пам’ятки.

Але в міру того, як світ вступає в еру електромобілів (EV), ми можемо стати свідками кардинальних змін в зовнішності європейських вулиць.

Якість і, що більш важливо, доступність китайських електромобілів стають тими чинниками, яку європейським виробникам з кожним роком все складніше ігнорувати. Можливо, це всього лише питання часу, коли ринок буде наповнений імпортом з Китаю.

Як китайські виробники змогли закріпитися в інноваційній сфері електромобілів і чому їхні автомобілі мають такі скромні ціни?

Згідно зі звітом компанії Jato Dynamics, що займається аналізом автомобільних даних, середня ціна нового електромобіля в Китаї впала від 41 800 євро в 2011 році до 22 100 євро, тобто на 47%. Навпаки, середня ціна в Європі зросла з 33 292 євро в 2012 році до 42 568 евро в цьому році. Іншими словами ціна в Європі зросла на 28%.

У Великобританії середня роздрібна ціна електромобіля на 52% вище, ніж у еквівалентних моделей з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Такий ступінь розбіжності є серйозною проблемою. Зараз електромобілі все ще борються з проблемою збільшення дальності їзди, яка значно поступається їх дизельним або бензиновим аналогам (не кажучи вже про зростаючу, але все ще відносно невелику мережу пунктів зарядки в багатьох європейських країнах).

Якщо традиційні власники ДВС захочуть, нарешті, перейти на електромобілі, то фінансовий стимул як і раніше не очевидний — і тут на допомогу приходить Китай.

Китай виробляє величезну кількість маленьких електромобілів

"Вперше європейці матимуть конкурентоспроможні китайські автомобілі, які будуть продаватися в Європі за конкурентоспроможними цінами з використанням конкурентоспроможних технологій", — сказав Росс Дуглас, засновник і генеральний директор Autonomy Paris, глобального руху за стійку міську мобільність.

Дуглас виступав в минулому місяці на дискусійному семінарі Disrupted Mobilities, що проходив в рамках щорічної конференції з Берлінських питань. Він вважає, що є три чинники, які роблять Китай такою загрозою гегемонії виробників традиційних автомобілів в Європі.

"По-перше, у них найкраща технологія виробництва акумуляторів, і вони уклали в акумулятор безліч важливих технологій, таких як обробка кобальту і літій-іонні акумулятори", — пояснив Дуглас.

"По-друге, у них є багато технологій підключення, які необхідні для електромобілів, наприклад 5G і ШІ", — продовжив він.

"І третя причина полягає в тому, що виробники електромобілів в Китаї отримують величезну державну підтримку, а китайський уряд хоче бути світовим лідером у виробництві електромобілів".

Хоча значні виробничі можливості Китаю ніколи не викликали сумнівів, питання було в тому, чи зможе він вводити нововведення в тій же мірі, що і його західні колеги. На це питання була дана відповідь у формі їх акумуляторів і технологій, які вони можуть впровадити в своїх транспортних засобах (хоча деякі галузі промисловості, як і раніше субсидуються урядом Китаю).

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А за роздрібними цінами, які середньостатистичні працівники вважатимуть розумними, споживачі в найближчі кілька років познайомляться з такими виробниками, як Nio, Xpeng і Li Auto.

Поточні правила Європейського Союзу в значній мірі сприяють прибутковості більш важких і дорогих електромобілів, майже не залишаючи можливості отримання пристойного прибутку з невеликими європейськими автомобілями.

"Якщо європейці нічого не зроблять в цьому відношенні, сегмент буде контролюватися китайцями", — сказав Феліпе Муньос, глобальний автомобільний аналітик JATO Dynamics.

Менші електромобілі, такі як надзвичайно популярний в Китаї Wuling Hongguang Mini, — це те місце, до якого європейські споживачі можуть звернутися за допомогою, якщо їх як і раніше будуть витісняти з їх власних ринків.

Кишеньковий міський автомобіль, середній обсяг продажів якого становить близько 30 тис на місяць, майже рік був найбільш продаваним електромобілем в Китаї.

Занадто хороша річ?

Однак швидке виробництво в Китаї не обходиться без проблем. За словами міністра промисловості та інформаційних технологій Китаю, в даний час існує дуже великий вибір, і китайський ринок електромобілів ризикує стати роздутим.

В останні роки кількість компаній з виробництва електромобілів в Китаї виросла приблизно до 300.

"Заглядаючи в майбутнє, компанії, що займаються електромобілями, повинні зростати і ставати сильнішими. Зараз на ринку дуже багато фірм з виробництва електромобілів, — сказав Сяо Яцин, — Роль ринку повинна бути повністю використана, і ми заохочуємо зусилля по злиттю і реструктуризації в секторі електромобілів для подальшого підвищення концентрації ринку ".

Консолідація власного ринку і, в кінцевому підсумку, відмова від споживчих субсидій — це найбільші кроки на шляху до остаточного підриву престижу європейського ринку, якого так жадає Пекін.

"Їхні амбіції — стати компанією Apple в сфері виробництва електромобілів, оскільки вони поширені повсюдно і є світовими брендами", — сказав Дуглас.

"Для них дійсно важливо, щоб ці автомобілі продавалися в Європі, тому що Європа є еталоном якості. Якщо європейці готові купувати їх електромобілі, це означає, що вони мають ту якість, якої вони намагаються досягти".

Якщо європейські регулятори і виробники не створять більш доступний ринок, то, можливо, буде лише питанням часу, коли такі компанії, як Nio і Xpeng, стануть для парижан так само знайомі, як Peugeot і Renault.