У Китаї заборонили показувати "жінкоподібних" чоловіків і багатих людей на ТБ

Влада Китаю вважає, що нові обмеження допоможуть посилити моральність громадян і любов до країни

Китайським телеканалам заборонили показувати на екранах "жінкоподібних" чоловіків, а також шоу з дітьми знаменитостей і вульгарними зірками.

Про це в четвер, 2 серпня, повідомляє "The Guardian".

У ЗМІ пишуть, що уряд Китаю доручив телеканалам протистояти "ненормальній естетиці", тому чоловіків, подібних до жінкок, не повинно бути на екранах телебачення.

Крім того, китайським каналам заборонили показувати айдол-шоу, естрадні шоу та реаліті-шоу, в яких беруть участь діти знаменитих людей, а також "вульгарні" зірки з "низькою мораллю".

Ще влада країни подбала про те, щоб на екранах громадян не було сцен, що демонструють багатства знаменитостей, а також плітки про них.

Урядовці Китаю вважають, що такі обмеження допоможуть підвищити рівень людської моральності, прищепити любов до партії, країни, а також мистецтва.

Трохи раніше влада країни попередили про те, що буде активно перевіряти соцмережі та видаляти звідти контент, який "очорнює" економіку Китаю.

Нагадуємо, що в Ізраїлі ЛГБТ парам дозволили користуватися послугами сурогатних матерів і заводити дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати дослідження, яке показало, що зараз українці все менше довіряють телебаченню і соцмережам, а правдивість інформації не перевіряють, а покладаються на інтуїцію.