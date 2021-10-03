В Китае запретили показывать "женоподобных" мужчин и богатых на ТВ

Власти Китая считают, что новые ограничения помогут усилить моральность граждан и любовь к стране

Китайским телеканалам запретили показывать на экранах "женоподобных" мужчин, а также шоу с детьми знаменитостей и вульгарными звездами.

Об этом в четверг, 2 августа, сообщает "The Guardian".

В СМИ пишут, что правительство Китая поручило вещателям противостоять "ненормальной эстетике", поэтому мужчин, подобных женщинам, не должно быть на экранах телевидения.

Кроме того, китайским телеканалам запретили показывать айдол-шоу, эстрадные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитых людей, а также "вульгарные" звезды с "упавшей моралью".

Еще власти страны позаботились о том, чтобы на экранах граждан не было сцен, демонстрирующих богатства знаменитостей, а также сплетни о них.

Члены правительства Китая считают, что такие ограничения помогут повысить уровень человеческой моральности, привить любовь к партии, стране, а также искусству.

Немного ранее власти страны предупредили о том, что будут активно проверять соцсети и удалять оттуда контент, который "очерняет" экономику Китая.

Напоминаем, что в Израиле ЛГТБ парам разрешили пользоваться услугами суррогатных матерей и заводить детей.

Ранее"Телеграф" сообщал о результатах исследования, которое показало, что сейчас украинцы все меньше доверяют телевидению и соцсетям, а правдивость информации не проверяют, а возлагаются на интуицию.