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У Єгипті знайшли тисячі викинутих коробок з вакцинами від COVID-19: подробиці події (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
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Викинуті вакцини в Єгипті
Викинуті вакцини в Єгипті

Вартість вакцин оцінили в мільйони єгипетських фунтів.

У Єгипті трьох людей заарештували після скандалу з виявленням тисяч викинутих доз вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє Reuters, інцидент стався в місті Мінья, що приблизно за 220 кілометрів від Каїра.

Вакцини були виявлені на берегах водного каналу в провінції Бані-Мазар біля селища Ібшак, схоже, що їх просто викинули. Вартість викинутих препаратів оцінили в 5 мільйонів єгипетських фунтів (8,4 мільйона гривень).

Під час інвентаризації було виявлено, що на складах не вистачає близько 18 400 упаковок вакцини, а ще близько 5 тисяч були загублені внаслідок зберігання їх при неналежних температурних умовах.

Попри те, що в документах не вказані типи вакцин і точну кількість доз, в більш ранніх звітах згадувалося, що мова йде про препарати Vero Cell, виробництва китайської компанії Sinopharm. Це також підтверджується написами на коробках, фото яких були оприлюднені в мережі.

Тисячі коробок вакцин викинули в Єгипті
Тисячі коробок вакцин викинули в Єгипті
Судячи по коробках, вакцини вироблені в Китаї
Судячи по коробках, вакцини вироблені в Китаї
Вартість викинутих вакцин оцінили в мільйони єгипетських фунтів
Вартість викинутих вакцин оцінили в мільйони єгипетських фунтів

Також повідомляється, що зазначені вакцини були передані водієві МОЗ країни уповноваженим фармацевтом для подальшого доставлення в Мінью.

Їх, а також співробітника депо управління, оголосили винними в грубій недбалості та помістили під варту до з’ясування всіх обставин.

Всього в Єгипті за весь час пандемії було виявлено понад 312 тисяч випадків інфікування коронавірусів. У планах уряду вакцинувати близько 40 мільйонів громадян зі 104 мільйонів до кінця року.

Як повідомлялося раніше, Україна потрапила в трійку антилідерів за кількістю нових смертей від COVID-19, а також за кількістю нових заражень серед країн Європи.

Теги:
#Єгипет #Коронавірус #Covid-19
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