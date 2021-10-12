В Египте нашли тысячи выброшенных коробок с вакцинами от COVID-19: подробности происшествия (фото)

Стоимость вакцин оценили в миллионы египетских фунтов.

В Египте трех человек арестовали после вспыхнувшего скандала с обнаружением тысяч выброшенных доз вакцины от коронавируса.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел в городе Минья, что примерно в 220 километрах от Каира.

Вакцины были обнаружены на берегах водного канала в провинции Бани-Мазар возле поселка Ибшак, похоже, что их просто выбросили. Стоимость выброшенных препаратов оценили в 5 миллионов египетских фунтов (8,4 миллиона гривен).

Во время инвентаризации было обнаружено, что на складах не хватает около 18 400 упаковок вакцины, а еще около 5 тысяч были утеряны вследствие хранения их при ненадлежащих температурных условиях.

Несмотря на то, что в документах не указаны типы вакцин и точное количество доз, в более ранних отчетах упоминалось, что речь идет о препаратах Vero Cell, производства китайской компании Sinopharm. Это также подтверждается надписями на коробках, фото которых были обнародованы в сети.

Тысячи коробок вакцин выбросили в Египте

Судя по коробкам, вакцины произведены в Китае

Стоимость выброшенных вакцин оценили в миллионы египетских фунтов

Также сообщается, что указанные вакцины были переданы водителю Минздрава страны уполномоченным фармацевтом для дальнейшей доставки в Минью.

Их, а также сотрудника депо управления, объявили виновными в грубой халатности и поместили под стражу до выяснения всех обстоятельств.

Всего в Египте за все время пандемии было обнаружено более 312 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В планах правительства вакцинировать около 40 миллионов граждан из 104 миллионов до конца года.

Как сообщалось ранее, Украина попала в тройку антилидеров по числу новых смертей от COVID-19, а также по количеству новых заражений среди стран Европы.