Екзотичні новорічні канікули — які країни відкривають кордони українцям

Пандемія коронавірусу змінила туристичну карту світу.

Багато країн ввели обмеження або змінили умови в’їзду для туристів.

"Телеграф" дізнався, як популярні світові курорти планують організувати турпотік до новорічних свят і які з них відкриті для мандрівників з України.

Мальдіви

Вид на один з островів

На середину жовтня Мальдіви відкриті для вакцинованих мандрівників з України. Для того, щоб відпочити, необхідно мати негативний результат ПЛР тесту англійською мовою давністю не менш ніж 96 годин. Щоб отримати в’їзну візу, необхідно підтвердити бронь в готелі.

Фіджі

Курорт поблизу Сінгатокі

Через два роки Фіджі відкриває кордони туристам, які пройшли вакцинацію. Приїхати в країну можна буде з 1 грудня. З моменту щеплення повинно пройти не менше двох тижнів. Також туристам знадобиться негативний тест на коронавірус для посадки в літак і новий ПЛР тест протягом двох діб після прибуття. Дітям, що не були вакциновані в’їжджати можна тільки в супроводі щеплених дорослих.

Таїланд

Човни з довгими носами — один із символів країни

З 1 листопада жителі 10 країн, включаючи Сінгапур, Німеччину, Китай, Сполучені Штати Америки та Велику Британію зможуть відпочивати в Таїланді. Україна в цей перелік поки не потрапила. Список буде переглянутий до 1 грудня. Відзначимо, що крім повної вакцинації від туристів вимагають негативний результат ПЛР тесту до і після прибуття в країну.

Балі

Снорклинг — популярна розвага на Балі

Острів в Індонезії, який також користується заслуженою популярністю, відкриває в’їзд туристам з 19 країн. України в цьому переліку немає. Відзначимо, що з 14 жовтня перелік розширили ще п’ятьма країнами, які обрали відповідно до стандартів ВООЗ. Крім обов’язкової вакцинації, тесту до і після прильоту, туристів чекає п’ятидобовий карантин і умова обов’язкового страхування від ковіду не менше ніж на 100 тисяч доларів США.

Раніше "Телеграф" писав, що кордони для українців відкрила Польща.