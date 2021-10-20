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На Гаїті групу місіонерів з дітьми викрали бандити, вимагають $ 17 мільйонів

Автор
Галина Михайлова
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Район Гаїті в якому викрали місіонерів.
Район Гаїті в якому викрали місіонерів.

У групі місіонерів — 16 американців і громадянин Канади.

П’ятеро чоловіків, сім жінок і п’ятеро дітей були в групі місіонерів, яких викрали на Гаїті. Поліція підозрює в причетності місцеву банду. Озвучили суму викупу — 17 млн доларів США, що в українському еквіваленті — 446 млн грн.

Про це повідомляє CNN.

Викрадення сталося на вихідних, коли група відвідувала дитячий будинок в недалеко від гаїтянської столиці. Машину зупинили озброєні люди, які відвезли місіонерів в невідомому напрямку. Наймолодшому з викрадених дітей — 8 місяців, найстаршій дитині — 15 років.

ФБР і поліція Гаїті намагаються налагодити діалог з викрадачами. Вони підозрюють, що за викраденням стоять бандити з угруповання "400 мавозо". Ця банда контролює передмістя гаїтянської столиці Порт-о-Пренса в якому викрали місіонерів, а також раніше була помічена в кіднепінгу заради викупу.

Відзначимо, що в місцевій валюті сума викупу дуже значна 1,69 млрд гаїтянських гурдів.

Раніше "Телеграф" писав, що на Гаїті після землетрусу стався гуманітарна криза — лікарні були заповнені постраждалими, їм не вистачало питної води.

Теги:
#Діти #Викрадення #Гаїті #Викуп
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