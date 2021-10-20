"Погодився зі смертю від COVID-19": Президента Бразилії звинувачують у масових вбивствах

Болсонару та інших чиновників звинувачують у половині смертей бразильців від COVID-19

Президента Бразилії Жаіра Болсонару хочуть звинуватити у масових вбивствах через те, що він свідомо дав вказівку до зараження населення коронавірусом. Такими діями він нібито хотів імунізувати бразильців, але це призвело до величезної кількості смертей.

Як пише CNN, комісія сенату Бразилії рекомендує висунути звинувачення проти Болсонару та ще десятків урядовців за те, що вони пішли на масове розповсюдження COVID-19, сподіваючись, що таким чином у бразильців сформується колективний імунітет. На думку авторів документа, таким чином "федеральний уряд погодився зі смертю бразильців".

У доповіді, з якою вдалося ознайомитися телеканалу, звинувачують Болсонару та його адміністрацію в більш ніж половині всіх смертей від коронавірусу у Бразилії. Крім бразильського президента, кримінальні обвинувачення у масовому вбивстві хочуть висунути ще 69 посадовцям, у числі яких троє синів Болсонару.

Документ мають представити у сенаті Бразилії вже у середу, 20 жовтня, а у разі його схвалення комісією сенату — направити генпрокурору Аугусто Арасу, який у 30-денний термін повинен оголосити про будь-які ухвалені заходи щодо цього.

Телеканал зазначає, що генпрокурора вважають союзником Болсонару, що піддає сумніву той факт, що проти президента Бразилії висунуть такі звинувачення.

Додамо, що на початку жовтня у Бразилії відбулися масові протести з вимогою відставки президента Болсонару. Їх викликали неефективні дії посадовця у боротьбі з коронавірусом.

Зазначимо, що за час пандемії у Бразилії коронавірусом захворіли понад 21,6 мільйона громадян, а кількість летальних випадків склала понад 600 тисяч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, Жаіра Болсонару, який є одним з головних у світі антивакцинаторів, не пустили на стадіон його ж країни через відсутність щеплення від COVID-19.