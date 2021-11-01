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У Великій Британії зіткнулися два потяги: близько двох десятків людей постраждали (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Аварія поїздів біля Солсбері Новина оновлена 01 листопада 2021, 07:42
Аварія поїздів біля Солсбері

Найбільше постраждав машиніст, якого затиснуло у кабіні поїзда

На півдні Великобританії сталася залізнична аварія за участю двох пасажирських поїздів — потяги зіткнулися один з одним у тунелі. Щонайменше 17 осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Як повідомляє прес-служба поліції графства Вілтшир, масштабна аварія сталася 31 жовтня близько 18:46 за Грінвічем у тунелі Фішертон, розташованому між містами Андовер та Солсбері. На місце аварії одразу відправили пожежників, кілька карет швидкої допомоги та інші спецслужби.

За даними ВВС, внаслідок зіткнення поїздів травми отримали щонайменше 17 пасажирів поїзда. Усіх їх доправили до лікарні. Найбільше постраждав машиніст одного зі складів – його затиснуло в кабіні. Знадобилася допомога рятувальників.

На щастя, в аварії ніхто не загинув. Цю інформацію також підтвердила транспортна поліція Великої Британії.

У компанії Network Rail повідомили, що інцидент на залізниці стався з поїздами, що прямували з Портсмута в Брістоль і з Лондона в Хонітон. Попередньою причиною цього стало те, що один із поїздів зійшов з рейок після зіткнення з якимсь об’єктом, а другий поїзд врізався в нього ззаду.

Раніше "Телеграф" повідомляв про аварію двох поїздів у штаті Монтана (США) — там з рейок зійшли сім вагонів поїзда Empire Builder, внаслідок чого щонайменше 3 особи загинули, а ще 50 отримали поранення.

Теги:
#Аварія #Поїзд #Залізна дорога #Британія #Солсбері
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