Не коронавірус. Оксфордський словник обрав слово 2021 року

Слово "пандемія" було близьким до перемоги, однак поступилося "вакцинації"

Головним словом 2021 року за версією Оксфордського словника англійської мови стало слово vax, що у перекладі означає "вакцина", "вакцинація", "вакцинуватися".

Як повідомляється у прес-релізі Оксфордського університету, за останній рік вживання цього слова почастішало у 72 рази, якщо порівнювати з даними 2020 року.

"Vax — наше слово 2021 року. … Немає слова, яке краще відображає атмосферу цього року, ніж vax", — зазначається на сайті видавництва.

Крім того, фахівці з’ясували, що разом із значно частішим вживанням слова "вакцинація" прискорилося поширення похідних від нього слів. Зокрема, з’явилося слово vaxxie (фото, зроблені під час вакцинації від COVID-19, за аналогією з "селфі"), anti-vaxxer (противник вакцинації), double-vaxxed (людина, вакцинована двома дозами).

Така тенденція, як зазначають науковці, спостерігалася і в інших мовах. Наприклад, у Португалії "вакцинація" почала звучата у 10 разів частіше, ніж 10 років тому. А у Франції про щеплення від коронавірусу говорять майже кожного дня.

Старший редактор Оксфордського словника додала, що вибір слова "vax" був очевидним через його "найбільш вражаючий вплив".

"Воно зʼявилось принаймні у 1980-х роках, але, згідно з нашими даними, до цього року його використовували рідко", — заявила Фіона Макферсон

Додамо, що вживання слова "пандемія" за 2021 рік зросло на понад 57 000%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міністерство охорони здоров’я Україні відзвітувало про рекорд вакцинації за минулий тиждень.