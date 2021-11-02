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Не коронавирус. Оксфордский словарь избрал слово 2021 года

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь назвал слово года

Слово "пандемия" было близко к победе, однако уступило "вакцинации"

Главным словом 2021 года по версии Оксфордского словаря английского языка стало слово vax, что в переводе означает "вакцина", "вакцинация", "вакцинироваться".

Как сообщается в пресс-релизе Оксфордского университета, за последний год употребление этого слова участилось в 72 раза, если сравнивать с данными 2020 года.

"Vax — наше слово 2021 года… Нет слова, которое лучше отражает атмосферу этого года, чем vax", — отмечается на сайте издательства.

Кроме того, специалисты выяснили, что вместе со учащением слова "вакцинация" ускорилось распространение производных от него слов. В частности, появилось слово vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации от COVID-19, по аналогии с "селфи"), anti-vaxxer (противник вакцинации), double-vaxxed (человек, вакцинированный двумя дозами).

Такая тенденция, как отмечают ученые, наблюдалась и в других языках. Например, в Португалии "вакцинация" начала звучать в 10 раз чаще, чем 10 лет назад. А во Франции о прививках от коронавируса говорят почти каждый день.

Старший редактор Оксфордского словаря добавила, что выбор слова "vax" был очевиден из-за его "наиболее впечатляющего влияния".

"Оно появилось по крайней мере в 1980-х годах, но, согласно нашим данным, до этого года его использовали редко", — заявила Фиона Макферсон

Добавим, что употребление слова "пандемия" за 2021 год выросло более чем на 57 000%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Министерство здравоохранения Украины отчиталось о рекорде вакцинации за прошедшую неделю.

Теги:
#Вакцинация #Слово года #Оксфордский словарь
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