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У Чехії скасували пішохідні переходи, але люди не згодні: що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вулиця у Гартманиці.
Вулиця у Гартманиці.

До суду на посадовців подав місцевий мешканець.

У чеському місті Гартманиці чиновники з транспортного управління муніципальної адміністрації в Сушиці, до якого прикріплено містечко, хотіли скасувати всі пішохідні переходи у населеному пункті. Обласний суд у Пльзені анулював рішення.

Про це повідомляє чеський сайт Novinky.

Рішення прибрати сім пішохідних переходів ухвалили під час реконструкції міста минулого року. Причиною чиновники назвали "хибне почуття безпеки у пішоходів", які ними переходили. Зазначимо, що у невеликому містечку Гартманиця проживає трохи більше тисячі мешканців та один із пішохідних переходів веде до місцевої школи. Місцева влада намагалася відстояти два пішохідні переходи на етапі ухвалення рішення — біля школи та біля ратуші, оскільки через місто туристи їдуть у гори.

Замінити класичну "зебру" мали перехідні пункти — ніяк не зазначені ділянки дороги, на яких водії не мають обов’язкової умови віддати пріоритет пішоходу.

До суду на чиновників із транспортного управління подав місцевий житель. Тепер пішохідні переходи мають повернутися на вулиці Гартманиці.

Зазначимо, що рішення суду урядовці можуть опротестувати.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії губернатор вирішив перевірити будівництво школи, але замість робітників знайшов тільки сторожа, що випив.

Теги:
#Чехія #Чиновники #Пішохідний перехід
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