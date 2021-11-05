У цей день Японія наказала бомбити Перл-Харбор: як починалася світова війна

Японія завдала приголомшливої поразки США в Перл-Харборі, але зрештою змушена була капітулювати

Сайт історичної інформації History розповідає про те, що цього дня 80 років тому Японія ухвалила рішення про напад на США. Так розпочиналася друга світова війна у тихоокеанському регіоні. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

5 листопада 1941 року Об’єднаний японський флот отримав надсекретний наказ №1 про те, що трохи більше, ніж через місяць військово-морська база США в Перл-Харборі повинна бути бомбардована. Крім Перл-Харбор планувалася атака на Малайю (зараз Малайзія), голландську Ост-Індію та Філіппіни.

Чому Японія напала на Перл-Харбор?

На той час, коли 7 грудня 1941 року над Перл-Харбором з’явився перший японський бомбардувальник, напруженість між Японією та Сполученими Штатами досягла піку за попередні десять років, і війна здавалася неминучою.

Американські військові були зовсім не готові до руйнівного раптового нападу, який різко змінив хід Другої світової війни, особливо на Тихоокеанському театрі бойових дій.

Аналіз кількох ключових причин цієї атаки показує, що такий розвиток подій був неминучим.

Напруга почала зростати під час Великої депресії

Острівна держава Японія, ізольована від решти світу протягом більшої частини своєї історії, вступила в період агресивної експансії на рубежі 20 століття. Дві успішні війни, проти Китаю в 1894-95 і російсько-японська війна в 1904-1905 роках, підігрівали ці амбіції, так само як і успішну участь Японії в Першій світовій війні (1914-18 роки) разом із союзниками.

Під час Великої депресії 1930-х Японія прагнула вирішити свої економічні та демографічні проблеми, пробившись до Китаю. Свої загарбницькі дії вони розпочали у 1931 році з вторгнення до Маньчжурії. Коли комісія, призначена Лігою Націй, засудила вторгнення, Японія вийшла з міжнародної організації; вона продовжить окупацію Маньчжурії до 1945 року.

Японська експансія не залишала надії на тривалий світ

У липні 1937 року зіткнення на мосту Марко Поло в Пекіні призвело до нової китайсько-японської війни. У грудні того ж року, після того, як японські війська захопили Нанкін, столицю Китайської націоналістичної партії, вони влаштували масові вбивства та зґвалтування, що тривали шість днів. Ця подія сумно відома як Нанкінська різанина.

США намагалися зупинити глобальну експансію Японії

У світлі таких звірств Сполучені Штати почали запроваджувати економічні санкції проти Японії, включаючи торгове ембарго на експорт літаків, нафти та металобрухту, серед інших основних товарів.

У вересні 1940 року Японія підписала Потрійний пакт з Німеччиною та Італією, двома фашистськими режимами, які на той час перебували у стані війни з союзниками.

Токіо та Вашингтон протягом кількох місяців до нападу на Перл-Харбор вели переговори, але безуспішно. У той час як Сполучені Штати сподівалися, що ембарго на нафту та інші ключові товари змусить Японію припинити її експансіонізм, ці та інші санкції фактично переконали Японію стояти на своїх позиціях і викликали гнів її народу проти втручання Заходу, у справи Азії.

Для Японії війна зі Сполученими Штатами стала здаватися неминучою, щоб захистити свій статус великої світової держави. Оскільки шанси були проти них, їхнім єдиним шансом був елемент несподіванки.

Знищення бази в Перл-Харборі означало б, що Японія зможе контролювати Тихий океан

У травні 1940 року Сполучені Штати зробили Перл-Харбор головною базою свого Тихоокеанського флоту. Оскільки американці не очікували, що японці нападуть першими на такій далекій відстані від материкової частини Японії, база в Перл-Харбор залишилася відносно незахищеною, що зробило її легкою мішенню.

Адмірал Ямамото Ісороку витратив кілька місяців на планування атаки, спрямованої на знищення Тихоокеанського флоту та підрив бойового духу військово-морських сил США.

Спочатку атака на Перл-Харбор виглядала для Японії успішною. Його бомбардувальники вразили всі вісім лінкорів США, потопивши чотири та пошкодивши чотири інших, знищивши або пошкодивши понад 300 літаків. Втрати живої сили у Перл-Харборі становили близько 2400 американців.

Острів Форда в Перл-Харборі, вид з японського літака під час атаки на Тихоокеанський флот США, 7 грудня 1941 року.

Але атака на Перл-Харбор не досягла своєї мети повністю знищити Тихоокеанський флот. Японські бомбардувальники не влучили у цистерни з нафтою, боєприпаси та ремонтні майстерні, і під час атаки там не було жодного авіаносця США.

У червні 1942 року ця невдача стала переслідувати японців, а сили США здобули велику перемогу в битві за Мідвей, рішуче переломивши хід війни в Тихому океані.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українське військове керівництво оцінює ризик нападу РФ як високий, тому що країна-агресор нарощує військовий потенціал і проводить масштабні навчання з наступальної тематики біля кордонів з Україною.