В этот день Япония отдала приказ бомбить Перл-Харбор: как начиналась мировая война

Япония нанесла ошеломительное поражение США в Перл-Харборе, но в конечном итоге вынуждена была капитулировать

Сайт исторической информации History рассказывает о том, что в этот день 80 лет назад Япония приняла решение о нападении на США. Так начиналась вторая мировая война в тихоокеанском регионе. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

5 ноября 1941 года Объединенный японский флот получил сверхсекретный приказ №1 о том, что чуть больше, чем через месяц военно-морская база США в Перл-Харборе должна быть подвергнута бомбардировке. Помимо Перл-Харбора планировалась атака на Малайю (сейчас Малайзия), голландскую Ост-Индию и Филиппины.

Почему Япония напала на Перл-Харбор?

К тому времени, когда 7 декабря 1941 года над Перл-Харбором появился первый японский бомбардировщик, напряженность между Японией и Соединенными Штатами достигла пика за предыдущие десять лет, и война казалась неизбежной.

Американские военные были совершенно не готовы к разрушительному внезапному нападению, которое резко изменило ход Второй мировой войны, особенно на Тихоокеанском театре военных действий.

Анализ нескольких ключевых причин этой атаки показывает, что такое развитие событий было неизбежным.

Напряжение начало расти во время Великой депрессии

Островное государство Япония, изолированное от остального мира на протяжении большей части своей истории, вступило в период агрессивной экспансии на рубеже 20-го века. Две успешные войны, против Китая в 1894–95 и русско-японская война в 1904–1905 годах, подогревали эти амбиции, равно как и успешное участие Японии в Первой мировой войне (1914–18) вместе с союзниками.

Во время Великой депрессии 1930-х годов Япония стремилась решить свои экономические и демографические проблемы, пробившись в Китай. Свои захватнические действия они начали в 1931 году с вторжения в Маньчжурию. Когда комиссия, назначенная Лигой Наций, осудила вторжение, Япония вышла из международной организации; она продолжит оккупацию Маньчжурии до 1945 г.

Японская экспансия не оставляла надежды на продолжительный мир

В июле 1937 года столкновение на мосту Марко Поло в Пекине привело к новой китайско-японской войне. В декабре того же года, после того как японские войска захватили Нанкин, столицу Китайской националистической партии, они устроили массовые убийства и изнасилования, длившиеся шесть дней. Это событие печально известно как Нанкинская резня.

США пытались остановить глобальную экспансию Японии

В свете таких зверств Соединенные Штаты начали вводить экономические санкции против Японии, включая торговое эмбарго на экспорт самолетов, нефти и металлолома, среди прочих основных товаров.

В сентябре 1940 года Япония подписала Тройственный пакт с Германией и Италией, двумя фашистскими режимами, в то время находившимися в состоянии войны с союзниками.

Токио и Вашингтон в течение нескольких месяцев до нападения на Перл-Харбор вели переговоры, но безуспешно. В то время как Соединенные Штаты надеялись, что эмбарго на нефть и другие ключевые товары заставит Японию прекратить ее экспансионизм, санкции и другие санкции фактически убедили Японию стоять на своих позициях и вызвали гнев ее народа против продолжающегося вмешательства Запада в дела Азии.

Для Японии война с Соединенными Штатами стала казаться неизбежной, чтобы защитить свой статус крупной мировой державы. Поскольку шансы были против них, их единственным шансом был элемент неожиданности.

Уничтожение базы в Перл-Харборе означало бы, что Япония сможет контролировать Тихий океан

В мае 1940 года Соединенные Штаты сделали Перл-Харбор главной базой своего Тихоокеанского флота. Поскольку американцы не ожидали, что японцы нападут первыми на таком далеком расстоянии от материковой части Японии, база в Перл-Харборе осталась относительно незащищенной, что сделало ее легкой мишенью.

Адмирал Ямамото Исороку потратил несколько месяцев на планирование атаки, направленной на уничтожение Тихоокеанского флота и подрыв боевого духа военно-морских сил США.

Поначалу атака на Перл-Харбор выглядела для Японии успешной. Его бомбардировщики поразили все восемь линкоров США, потопив четыре и повредив четыре других, уничтожив или повредив более 300 самолетов. Потери живой силы в Перл-Харборе составили около 2400 американцев.

Остров Форда в Перл-Харборе, вид с японского самолета во время атаки на Тихоокеанский флот США, 7 декабря 1941 года.

Но атака на Перл-Харбор не достигла своей цели — полностью уничтожить Тихоокеанский флот. Японские бомбардировщики не попали в цистерны с нефтью, боеприпасы и ремонтные мастерские, и во время атаки там не было ни одного авианосца США.

В июне 1942 года эта неудача стала преследовать японцев, а силы США одержали крупную победу в битве за Мидуэй, решительно переломив ход войны в Тихом океане.

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