"У найближчій перспективі": командир ООС розповів про плани РФ щодо України

Обстановку на кордонах аналізує наша розвідка, а військові готові до будь-якої поведінки Росії

Загроза повномасштабної війни з Росією, про яку нещодавно говорив президент України Володимир Зеленський, зберігається.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, про ризик нападу РФ свідчить те, що країна-агресор нарощує військовий потенціал і проводить масштабні навчання з наступальної тематики поблизу кордонів з Україною. Знижують агресію, каже Наєв, міжнародні санкції і підтримка територіальної цілісності України іншими країнами.

"У найближчій перспективі Росія, ймовірно, продовжить приймати гібридні заходи впливу на нашу державу, зосереджуючи зусилля на підтримці керованої нестабільної ситуації на сході України, дестабілізації суспільно-політичної ситуації всередині нашої держави і завоюванні переваги в інформаційному просторі", — говорить генерал-лейтенант.

Він також зазначив, що обстановку постійно аналізують наші розвідники, а військові готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, вересень ознаменувався загостренням ситуації на Донбасі, що визнав головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов запевнив, що в разі, якщо українська влада дасть наказ звільнити окуповані Росією Донецьк і Луганськ, армія зможе це зробити. Правда, уточнив, що це загрожує величезними жертвами.