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У центрі Єрусалиму прогриміла стрілянина: є жертви та поранені (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Стрілянина в Ізраїлі Новина оновлена 21 листопада 2021, 14:52
Стрілянина в Ізраїлі

Стрілець був ліквідований.

У Старому місті Єрусалима (Ізраїль) чоловік відкрив вогонь зі стрілецької зброї перехожим. У результаті одна людина загинула і ще троє було поранено, стрільця ліквідували сили поліції.

Про це повідомляє BBC.

Постраждалий мирний житель помер у лікарні від отриманих ран, а ще одного з тяжкими пораненнями забрали медики. Крім того, постраждали двоє співробітників поліції.

Сам нападник був упізнаний спецслужбами як член палестинського угруповання ХАМАС. За словами міністра внутрішніх справ Ізраїлю Омера Бар-Лева, зловмисник при собі мав пістолет-кулемет.

У ХАМАС підтвердили, що вбитий Фаді Абу Шхайдам був членом політичного крила руху.

За даними глави МВС, зловмисник намагався видати себе за ортодоксального єврея, він пройшов по провулках, де і вчинив стрілянину. Зазначається, що вони були майже порожніми, а тому більше жертв вдалося уникнути.

Варто нагадати, що в цьому районі часто трапляються напади із застосуванням ножів, проте стрілянина там трапляється нечасто.

Як повідомлялося раніше, у Нідерландах масштабні протести проти карантину завершилися масовими зіткненнями з поліцією. За непідтвердженими даними одна людина загинула.

Теги:
#Ізраїль #ХАМАС #Стрільба
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