У центрі Єрусалиму прогриміла стрілянина: є жертви та поранені (відео)
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Стрілець був ліквідований.
У Старому місті Єрусалима (Ізраїль) чоловік відкрив вогонь зі стрілецької зброї перехожим. У результаті одна людина загинула і ще троє було поранено, стрільця ліквідували сили поліції.
Про це повідомляє BBC.
Постраждалий мирний житель помер у лікарні від отриманих ран, а ще одного з тяжкими пораненнями забрали медики. Крім того, постраждали двоє співробітників поліції.
Сам нападник був упізнаний спецслужбами як член палестинського угруповання ХАМАС. За словами міністра внутрішніх справ Ізраїлю Омера Бар-Лева, зловмисник при собі мав пістолет-кулемет.
У ХАМАС підтвердили, що вбитий Фаді Абу Шхайдам був членом політичного крила руху.
За даними глави МВС, зловмисник намагався видати себе за ортодоксального єврея, він пройшов по провулках, де і вчинив стрілянину. Зазначається, що вони були майже порожніми, а тому більше жертв вдалося уникнути.
Варто нагадати, що в цьому районі часто трапляються напади із застосуванням ножів, проте стрілянина там трапляється нечасто.
Як повідомлялося раніше, у Нідерландах масштабні протести проти карантину завершилися масовими зіткненнями з поліцією. За непідтвердженими даними одна людина загинула.
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