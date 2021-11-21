В центре Иерусалима прогремела стрельба: есть жертвы и раненые (видео)
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Стрелок был ликвидирован.
В Старом городе Иерусалима (Израиль) мужчина открыл огонь из стрелкового оружия по прохожим. В итоге один человек погиб и еще трое были ранены, стрелка тоже ликвидировали силы полиции.
Об этом сообщает BBC.
Пострадавший мирный житель скончался в больнице от полученных ран, а еще одного с тяжелыми ранениями забрали медики. Кроме того пострадали двое сотрудников полиции.
Сам нападавший был опознан спецслужбами, как член палестинской группировки ХАМАС. По словам министра внутренних дел Израиля Омера Бар-Лева, у злоумышленника при себе был пистолет-пулемет.
В ХАМАС подтвердили, что убитый Фади Абу Шхайдам являлся членом политического крыла движения.
По данным главы МВД злоумышленник пытался выдать себя за ортодоксального еврея, он прошел по переулкам, где и устроил стрельбу. Отмечается, что они были почти пустыми, а потому большего количества жертв удалось избежать.
Стоит напомнить, что в этом районе часто случаются нападения с применением ножов, однако стрельба там случается нечасто.
Как сообщалось ранее, в Нидерландах масштабные протесты против карантина завершились массовыми столкновениями с полицией. По неподтвержденным данным один человек погиб.
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