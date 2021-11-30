Пролетів 300 метрів: у Перу мікроавтобус зірвався у прірву (фото)

Мікроавтобус злетів із дороги вранці, поліція розслідує обставини трагедії.

У Перу в джунглях на півночі країни злетів з дороги і впав у глибокий яр мікроавтобус "комбі" — загинули десять людей, ще семеро поранені.

Про це повідомляє видання RPP.

Трагедія сталася на 637 кілометрі шосе Фернандо Белаунде Террі у регіоні Амазонас. Автомобіль пролетів близько 300 метрів. Він прямував із міста Чачапояс в Амазонасі до міста Мойобамба, що у регіоні Сан-Мартін. Серед загиблих — дитина та два лікарі. Постраждалих передали медикам. Їх та тіла загиблих дістали рятувальники. Стан постраждалих оцінюють як тяжкий, повідомляють місцеві ЗМІ. Імовірними причинами аварії могли стати перевищення швидкості, стан дороги та відсутність дороговказів.

Поліція розслідує інцидент. У цьому ж регіоні кількома днями раніше в неділю відбувся масштабний землетрус, який пошкодив шосе за кілька сотень кілометрів від місця трагедії.

Землетрус забрав життя більш ніж 2400 осіб. Зруйновано десятки будівель та пошкоджено понад півтора кілометра дороги.

Раніше "Телеграф" писав, що в Перу в рамках природоохоронної програми на волю випустили тисячі дрібних черепах місцевого виду. Вони живуть в Амазонці і виявилися вразливими перед полюванням та діяльністю людей.