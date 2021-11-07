Порятунок черепах: у Перу у природу випустили тисячі малюків (відео)

Річкові черепахи цього виду належать до вразливих.

У Перу в Амазонку випустили близько 3 000 черепашків, які тільки вилупилися з яєць на спеціальних пляжах.

Про це повідомляє CNN.

Місцеві жителі називають "тарікай" (taricayas) і ці черепахи відносяться до видів, які вважаються вразливими. Невеликі плазуни опинилися під загрозою через те, що їх їли або ловили, щоб тримати вдома.

Черепахи невеликого розміру — близько п’яти сантиметрів завдовжки.

Проект збереження популяції розпочався два роки тому і вже захистив близько шести тисяч тварин. У води річки черепах відпускали у місті Ікітос. Популяції черепах також загрожує ситуація з тим, що вздовж Амазонки вирубуються тропічні ліси, це впливає на їхню зону проживання.

Водночас фонд захисту дикої природи Перу часто виявляє черепах, які стають об’єктом незаконної торгівлі дикими тваринами.

Раніше "Телеграф" писав, що в переліку вразливих тварин світу опинилися акули, а під загрозою вимирання — комодські варани. Також у жовтні відзначався день захисту тварин.