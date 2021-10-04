День захисту тварин: смішні картинки і меми з братами нашими меншими

Міжнародне свято щорічно відзначається 4 жовтня

У понеділок, 4 жовтня, відзначається Всесвітній день захисту тварин, або просто День тварин (World Animal Day). Це свято від початку спрямоване на захист прав і благополуччя тварин по всьому світу. Дата міжнародного свята була вибрана не випадково. Саме в цей день вшановується пам’ять католицького святого Франциска Ассизького, якого віруючі вважають покровителем тварин. З братами нашими меншими, на жаль, обходяться дуже жорстоко, згадати хоча б історію з "притулком" в Київській області.

Історично цей день був ініційований його творцем, кінологом і активістом захисту тварин Генріхом Циммерманном, але сьогодні щорічне всесвітнє святкування цього дня очолююча у Великобританії благодійна організація з захисту тварин Naturewatch Foundation. Відзначається День тварин по-різному в кожній країні, незалежно від національності, релігії, віри або політичної ідеології. За рахунок підвищення обізнаності та освіти ми можемо створити світ, в якому тварин завжди будуть визнавати як розумних істот.

З цієї нагоди "Телеграф" зробив добірку смішних картинок і мемів з тваринами, яка підніме вам настрій на цілий день і подарує багато позитивних емоцій.

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Приколи з тваринами

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в жовтні в США зняли дуже товстого ведмедя.