День защиты животных: смешные картинки и мемы с братьями нашими меньшими

Международный праздник ежегодно отмечается 4 октября

В понедельник, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных, или просто День животных (World Animal Day). Этот праздник изначально направлен на защиту прав и благополучие животных по всему миру. Дата международного праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день почитается память католического святого Франциска Ассизского, которого верующие считают покровителем животных. С братьями нашими меньшими, сожалению, обходятся очень жестоко, вспомнить хотя бы историю с "приютом" в Киевской области.

Исторически этот день был инициирован его создателем, кинологом и активистом защиты животных Генрихом Циммерманном, но сегодня ежегодное всемирное празднование этого дня возглавляет базирующаяся в Великобритании благотворительная организация по защите животных Naturewatch Foundation. Отмечается День животных по-разному в каждой стране, независимо от национальности, религии, веры или политической идеологии. За счет повышения осведомленности и просвещения мы можем создать мир, в котором животных всегда будут признавать как разумных существ.

По этому случаю "Телеграф" сделал подборку уморительных картинок и мемов с животными, которая поднимет вам настроение на целый день и подарит много положительных эмоций.

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Приколы с животными

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре в США засняли очень толстого медведя.