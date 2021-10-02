Невероятно толстого медведя сняли на видео в США

В этом году у косолапых была возможность наестся вдоволь.

Зима уже не за горами и к этому готовятся не только люди, но и многие животные. В частности медведи на Аляске готовятся уходить в длительную спячку, а потому спешат вдоволь отъесться лососем.

Вместе с тем, в национальном парке Катмай при поддержке организации по управлению камерами наблюдения explore.org проводят ежегодную Неделю толстого медведя.

Как и следует из названия, цель ивента заключается в определении самого отъевшегося косолапого в парке.

Конкурс был запущен в 2014 году, как небольшое развлекательное мероприятие и с тех пор обрело большую популярность. Так в прошлом году, в онлайн-голосовании приняли участие почти 650 тысяч человек.

В Катмае проживает около 2200 медведей и некоторые из них могут после осеннего сезона растолстеть до 450 килограмм. Однако в этом году было зафиксировано рекордная миграция лосося, из-за чего косолапые могли пиршествовать вдоволь.

Так один из лидеров мероприятия уже достиг веса в 747 килограмм, а значит и зимняя спячка для него скорее всего проблемой не будет.

Как сообщалось ранее, в Черногории женщина обнаружила медведя в своем автомобиле. Инцидент попал на видео и развеселил сеть.