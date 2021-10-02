Укр

Невероятно толстого медведя сняли на видео в США

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Медведь
Медведь

В этом году у косолапых была возможность наестся вдоволь.

Зима уже не за горами и к этому готовятся не только люди, но и многие животные. В частности медведи на Аляске готовятся уходить в длительную спячку, а потому спешат вдоволь отъесться лососем.

Вместе с тем, в национальном парке Катмай при поддержке организации по управлению камерами наблюдения explore.org проводят ежегодную Неделю толстого медведя.

Как и следует из названия, цель ивента заключается в определении самого отъевшегося косолапого в парке.

Конкурс был запущен в 2014 году, как небольшое развлекательное мероприятие и с тех пор обрело большую популярность. Так в прошлом году, в онлайн-голосовании приняли участие почти 650 тысяч человек.

В Катмае проживает около 2200 медведей и некоторые из них могут после осеннего сезона растолстеть до 450 килограмм. Однако в этом году было зафиксировано рекордная миграция лосося, из-за чего косолапые могли пиршествовать вдоволь.

Так один из лидеров мероприятия уже достиг веса в 747 килограмм, а значит и зимняя спячка для него скорее всего проблемой не будет.

Как сообщалось ранее, в Черногории женщина обнаружила медведя в своем автомобиле. Инцидент попал на видео и развеселил сеть.

Теги:
#США #Животные #Аляска #Медведи
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Политика
"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Спикер ВР Дмитрий Разумков
"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова
Дата публикации
Категория
Ирина Венедиктова
"Это нормально, я радуюсь": Венедиктова прокомментировала слухи о возможной отставке (эксклюзивное видео)
Дата публикации
Категория
Михаил Саакашвили
"Саакашвили наплевал на все нормы и правила": почему экс-президента Грузии нужно лишить гражданства Украины
Дата публикации
Категория
КПВВ на линии разграничения с Донбассом.
В Украине занялись законом об амнистии для ОРДЛО: подробности
Дата публикации
Категория
Заморозки в Украине продлятся до 10-го числа
Запасайтесь пледами: синоптик рассказала, как долго будут продолжаться заморозки в Украине