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Неймовірно товстого ведмедя зняли на відео в США

Автор
Геннадій Лубенець
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Ведмідь
Ведмідь

В цьому році у клишоногих була можливість наїстися вдосталь.

Зима вже не за горами і до цього готуються не тільки люди, але й багато тварин. Зокрема ведмеді на Алясці готуються йти в тривалу сплячку, а тому поспішають вдосталь наїстися лососем.

Разом з тим, в національному парку Катмай за підтримки організації з управління камерами спостереження explore.org проводять щорічний Тиждень товстого ведмедя.

Як і випливає з назви, мета івенту полягає у визначенні самого розгодованого клишоногого в парку.

Конкурс був запущений в 2014 році, як невеликий розважальний захід і з тих пір отримав велику популярність. Так в минулому році, в онлайн-голосуванні взяли участь майже 650 тисяч осіб.

В Катмаї проживає близько 2200 ведмедів і деякі з них можуть після осіннього сезону розтовстіти до 450 кілограм. Однак в цьому році було зафіксовано рекордну міграцію лосося, через що клишоногі могли бенкетувати вдосталь.

Так один з лідерів івенту вже досяг ваги в 747 кілограм, а значить і зимова сплячка для нього швидше за все проблемою не буде.

Як повідомлялося раніше, в Чорногорії жінка виявила ведмедя в своєму автомобілі. Інцидент потрапив на відео і розвеселив мережу.

Теги:
#США #Тварини #Аляска #Ведмеді
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