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Читати всім: ТОП-10 книг 2021 року за версією The New York Times

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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The New York Times порадив книги, на які варто звернути увагу поціновувачам літератури
The New York Times порадив книги, на які варто звернути увагу поціновувачам літератури

Американське видання The New York Times оприлюднило десять найкращих книг, датованих 2021 роком

І так, ТОП-10 за версією The New York Times виглядає так:

Першою до списку найкращих увійшла книга під назвою "Наскільки красиві ми були" (How Beautiful We Were), Імболо Мбу.

Автор розповідає про події 1980 року, які відбувалися у вигаданому африканському селі Косава, де в результаті екологічної катастрофи масово помирали діти. 

На другому місці — "Близькість" (Intimacies), Кеті Кітамура. Де судова перекладачка з Гааги, повинна на регулярній основі спілкуватися з військовими злочинцями. При цьому сама головна героїня має досить непрості та заплутані стосунки з власним чоловіком.

Третє місце — "Любовні пісні W.E.B. Du Bois" (The Love Songs of W.E.B. Du Bois), Оноре Фанон Джефферс.

Автор демонструє непросте життя відомого поета, ділиться проблемами расового характеру та переплітає усе з дослідженнями американської історії.

Четвертою у списку кращих стала книга "Ніхто не говорить про це" (No One Is Talking About This) Патрісії Локвуд. Авторка, відома своїми відвертими, інколи навіть непристойними віршами, у мемуарах ділиться з читачами подіями своєї юності. Книга, написана нею, читається, як вірш у прозі — досить інтимна, філософська та дуже зворушлива. 

Горизонт ТОПу посіла доробка із назвою "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World) Бенджаміна Лабатута.

У книзі автор пише про найбільших мислителів ХХ століття, які розповідають про екстаз та агонію наукових проривів. Не відмовився Лабатут долучити у розповідь й трошки гумору.

Шосте місце — "Копенгагенська трилогія: Дитинство; Молодість; Залежність" (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency) від автора Туве Дітлевсена.

Мемуари, в яких розповідається про життєвий шлях популярної в Данії поетеси та постійну боротьбу між мистецтвом і побутовим життям. 

Сьоме місце посів автор Клінт Сміт із книгою "Як передається слово: розплата з історією рабства в Америці", в якій автор, поет та журналіст, побував у місцях, де рабство вважали нормою. У своїй розповіді він поєднав розмови та інтерв`ю з гідами, активістами та краєзнавцями, з якими знайомився у подорожі.

На восьмому місці автор Андреа Елліотт із "Невидима дитина: бідність, виживання та надія в американському місті" (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City).

Це книга про бездомну нью-йоркську школярку Дасані Коутс та сімʼю, яка постійно вела боротьбу з бідністю та залежністю.

Дев`яте місце - "У День Свободи" (On Juneteenth), Аннетт Гордон-Рід.

Авторка досліджувала расові та соціальні проблеми штату Гордон-Рід, де виросла та зіштовхнулася з багатьма сюрпризами, тому що сама була першою темношкірою дитиною, інтегрованою до школи на сході Техасу.

І останнє, десяте місце у списку найкращих, отримала книга "Червона комета: коротке життя і яскраве мистецтво Сільвії Плат" авторки Хізер Кларк. Тут розповідається про життя сміливої поетеси Сільвії Плат, яка покінчила з життям у 30-річному віці.

Нагадаємо також, як Телеграф оприлюднив топ-10 лайфхаків з харчовою плівкою, які повинна знати кожна господиня, адже саме цей необхідний на кожній кухні предмет не лише захищає продукти, але допомагає тримати її в чистоті.

Теги:
#Література #Книга #ТОП-10 #Підбірка #The New York Times
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