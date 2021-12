Читати всім: ТОП-10 книг 2021 року за версією The New York Times

Американське видання The New York Times оприлюднило десять найкращих книг, датованих 2021 роком

І так, ТОП-10 за версією The New York Times виглядає так:

Першою до списку найкращих увійшла книга під назвою "Наскільки красиві ми були" (How Beautiful We Were), Імболо Мбу.

Автор розповідає про події 1980 року, які відбувалися у вигаданому африканському селі Косава, де в результаті екологічної катастрофи масово помирали діти.

На другому місці — "Близькість" (Intimacies), Кеті Кітамура. Де судова перекладачка з Гааги, повинна на регулярній основі спілкуватися з військовими злочинцями. При цьому сама головна героїня має досить непрості та заплутані стосунки з власним чоловіком.

Третє місце — "Любовні пісні W.E.B. Du Bois" (The Love Songs of W.E.B. Du Bois), Оноре Фанон Джефферс.

Автор демонструє непросте життя відомого поета, ділиться проблемами расового характеру та переплітає усе з дослідженнями американської історії.

Четвертою у списку кращих стала книга "Ніхто не говорить про це" (No One Is Talking About This) Патрісії Локвуд. Авторка, відома своїми відвертими, інколи навіть непристойними віршами, у мемуарах ділиться з читачами подіями своєї юності. Книга, написана нею, читається, як вірш у прозі — досить інтимна, філософська та дуже зворушлива.

Горизонт ТОПу посіла доробка із назвою "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World) Бенджаміна Лабатута.

У книзі автор пише про найбільших мислителів ХХ століття, які розповідають про екстаз та агонію наукових проривів. Не відмовився Лабатут долучити у розповідь й трошки гумору.

Шосте місце — "Копенгагенська трилогія: Дитинство; Молодість; Залежність" (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency) від автора Туве Дітлевсена.

Мемуари, в яких розповідається про життєвий шлях популярної в Данії поетеси та постійну боротьбу між мистецтвом і побутовим життям.

Сьоме місце посів автор Клінт Сміт із книгою "Як передається слово: розплата з історією рабства в Америці", в якій автор, поет та журналіст, побував у місцях, де рабство вважали нормою. У своїй розповіді він поєднав розмови та інтерв`ю з гідами, активістами та краєзнавцями, з якими знайомився у подорожі.

На восьмому місці автор Андреа Елліотт із "Невидима дитина: бідність, виживання та надія в американському місті" (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City).

Це книга про бездомну нью-йоркську школярку Дасані Коутс та сімʼю, яка постійно вела боротьбу з бідністю та залежністю.

Дев`яте місце - "У День Свободи" (On Juneteenth), Аннетт Гордон-Рід.

Авторка досліджувала расові та соціальні проблеми штату Гордон-Рід, де виросла та зіштовхнулася з багатьма сюрпризами, тому що сама була першою темношкірою дитиною, інтегрованою до школи на сході Техасу.

І останнє, десяте місце у списку найкращих, отримала книга "Червона комета: коротке життя і яскраве мистецтво Сільвії Плат" авторки Хізер Кларк. Тут розповідається про життя сміливої поетеси Сільвії Плат, яка покінчила з життям у 30-річному віці.

