Читать всем: ТОП-10 книг 2021 года по версии The New York Times

Американское издание The New York Times обнародовало десять лучших книг, датированных 2021 годом

И так, ТОП-10 по версии The New York Times выглядит так:

Первой в список лучших вошла книга под названием "Насколько красивы мы были" (How Beautiful We Were), Имболо Мбу.

Автор рассказывает о событиях 1980 года, которые происходили в вымышленной африканской деревне Косово, где в результате экологической катастрофы массово умирали дети.

На втором месте — "Близость" (Intimacies), Кэти Китамура, где судебная переводчица из Гааги должна на регулярной основе общаться с военными преступниками. При этом самая главная героиня имеет довольно непростые и запутанные отношения с собственным мужем.

Третье место – "Любовные песни WEB Du Bois" (The Love Songs of WEB Du Bois), Оноре Фанон Джефферс.

Автор демонстрирует непростую жизнь известного поэта, делится проблемами расового характера и переплетает все с исследованиями американской истории.

Четвертой в списке лучших стала книга "Никто не говорит об этом" (No One Is Talking About This) Патрисии Локвуд. Автор, известная своими откровенными, иногда даже непристойными стихами, в мемуарах делится с читателями событиями своей юности. Книга, написанная ею, читается как стихотворение в прозе — довольно интимная, философская и очень трогательная.

Горизонт ТОПа, а именно пятое место по версии издания, заняла книга с названием "Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World) Бенджамина Лабатута.

В книге автор пишет о величайших мыслителях ХХ века, рассказывающих об экстазе и агонии научных прорывов. Не отказался Лабатут приобщить в рассказ и немного юмора.

Шестое место — "Копенгагенская трилогия: Детство; Молодость; Зависимость" (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency) от автора Туве Дитлевсена.

Мемуары, в которых рассказывается о жизненном пути популярной в Дании поэтессы и постоянной борьбе между искусством и бытовой жизнью.

Седьмое место занял автор Клинт Смит с книгой "Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке", в которой автор, поэт и журналист побывал в местах, где рабство считали нормой. В своем рассказе он объединил разговоры и интервью с гидами, активистами и краеведами, с которыми знакомился в поездке.

На восьмом месте автор Андреа Эллиотта из "Невидимый ребенок: бедность, выживание и надежда в американском городе" (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City).

Это книга о бездомной нью-йоркской школьнице Дасани Коутс и семье, которая постоянно вела борьбу с бедностью и зависимостью.

Девятое место – "В День Свободы" (On Juneteenth), Аннетт Гордон-Рид.

Автор исследовала расовые и социальные проблемы штата Гордон-Рид, где выросла и столкнулась со многими сюрпризами, потому что сама была первым темнокожим ребенком, интегрированным в школу на востоке Техаса.

И последнее, десятое место в списке лучших, получила книга "Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат" автора Хизер Кларк. Здесь рассказывается о жизни смелой поэтессы Сильвии Плат, покончившей с жизнью в 30-летнем возрасте.

