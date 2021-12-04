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Читать всем: ТОП-10 книг 2021 года по версии The New York Times

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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The New York Times посоветовал книги, на которые следует обратить внимание ценителям литературы
The New York Times посоветовал книги, на которые следует обратить внимание ценителям литературы

Американское издание The New York Times обнародовало десять лучших книг, датированных 2021 годом

И так, ТОП-10 по версии The New York Times выглядит так:

Первой в список лучших вошла книга под названием "Насколько красивы мы были" (How Beautiful We Were), Имболо Мбу.

Автор рассказывает о событиях 1980 года, которые происходили в вымышленной африканской деревне Косово, где в результате экологической катастрофы массово умирали дети.

На втором месте — "Близость" (Intimacies), Кэти Китамура, где судебная переводчица из Гааги должна на регулярной основе общаться с военными преступниками. При этом самая главная героиня имеет довольно непростые и запутанные отношения с собственным мужем.

Третье место – "Любовные песни WEB Du Bois" (The Love Songs of WEB Du Bois), Оноре Фанон Джефферс.

Автор демонстрирует непростую жизнь известного поэта, делится проблемами расового характера и переплетает все с исследованиями американской истории.

Четвертой в списке лучших стала книга "Никто не говорит об этом" (No One Is Talking About This) Патрисии Локвуд. Автор, известная своими откровенными, иногда даже непристойными стихами, в мемуарах делится с читателями событиями своей юности. Книга, написанная ею, читается как стихотворение в прозе — довольно интимная, философская и очень трогательная.

Горизонт ТОПа, а именно пятое место по версии издания, заняла книга с названием "Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World) Бенджамина Лабатута.

В книге автор пишет о величайших мыслителях ХХ века, рассказывающих об экстазе и агонии научных прорывов. Не отказался Лабатут приобщить в рассказ и немного юмора.

Шестое место — "Копенгагенская трилогия: Детство; Молодость; Зависимость" (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency) от автора Туве Дитлевсена.

Мемуары, в которых рассказывается о жизненном пути популярной в Дании поэтессы и постоянной борьбе между искусством и бытовой жизнью.

Седьмое место занял автор Клинт Смит с книгой "Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке", в которой автор, поэт и журналист побывал в местах, где рабство считали нормой. В своем рассказе он объединил разговоры и интервью с гидами, активистами и краеведами, с которыми знакомился в поездке.

На восьмом месте автор Андреа Эллиотта из "Невидимый ребенок: бедность, выживание и надежда в американском городе" (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City).

Это книга о бездомной нью-йоркской школьнице Дасани Коутс и семье, которая постоянно вела борьбу с бедностью и зависимостью.

Девятое место – "В День Свободы" (On Juneteenth), Аннетт Гордон-Рид.

Автор исследовала расовые и социальные проблемы штата Гордон-Рид, где выросла и столкнулась со многими сюрпризами, потому что сама была первым темнокожим ребенком, интегрированным в школу на востоке Техаса.

И последнее, десятое место в списке лучших, получила книга "Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат" автора Хизер Кларк. Здесь рассказывается о жизни смелой поэтессы Сильвии Плат, покончившей с жизнью в 30-летнем возрасте.

Напомним также, как Телеграф обнародовал топ-10 лайфхаков с пищевой пленкой, которые должна знать каждая хозяйка, ведь этот необходимый на каждой кухне предмет не только защищает продукты, но помогает держать ее в чистоте.

Теги:
#Литература #Книга #ТОП-10 #Подборка #The New York Times
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