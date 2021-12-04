В Індонезії прокинувся вулкан Семеру: місцевих жителів засипає попелом (відео)

Перші ознаки виверження гора демонструвала протягом кількох днів

У суботу, 4 грудня, на острові Ява в Індонезії почалося виверження стратовулкана Семеру.

Подробиці поділили спеціалізований ресурс Volcano Discovery, а також англомовне видання METRO.

За останніми даними, висота хмари з вулканічним попелом, які викидаються в атмосферу, досягає 40 тисяч футів. Це понад 12 тисяч метрів, що значно перевищує навіть Еверест, який вважається найвищою точкою Землі.

Так виглядає Ява із супутника (різниця у кілька днів)

Перша вулканічна активність була помічена фахівцями ще наприкінці листопада, але весь цей час Семеру поводився дуже спокійно. Суботній ранок розпочався з величезного стовпа диму та вулканічного попелу, який накриває найближчі до вулкана міста.

Відео, які з’являються у соцмережах, демонструють, що люди у відчаї намагаються врятуватися від величезної хмари диму та попелу втечею. Подальших прогнозів фахівців щодо поведінки Семеру та наслідків для місцевих жителів поки що немає. Невідома і кількість постраждалих.

Природний катаклізм набирає обертів

Слід зазначити, що 21 листопада в районі Яви стався невеликий землетрус амплітудою 3,2 бали. Це могло додатково стимулювати активність вулкана.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином із виверженнями вулканів стикаються українські миротворці і чим саме вони займаються на місці таких надзвичайних ситуацій.