Рус

В Індонезії прокинувся вулкан Семеру: місцевих жителів засипає попелом (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27
Над островом нависла стіна вулканічного попелу Новина оновлена 04 грудня 2021, 14:01
Над островом нависла стіна вулканічного попелу

Перші ознаки виверження гора демонструвала протягом кількох днів

У суботу, 4 грудня, на острові Ява в Індонезії почалося виверження стратовулкана Семеру.

Подробиці поділили спеціалізований ресурс Volcano Discovery, а також англомовне видання METRO.

За останніми даними, висота хмари з вулканічним попелом, які викидаються в атмосферу, досягає 40 тисяч футів. Це понад 12 тисяч метрів, що значно перевищує навіть Еверест, який вважається найвищою точкою Землі.

Так виглядає Ява із супутника (різниця у кілька днів)
Так виглядає Ява із супутника (різниця у кілька днів)

Перша вулканічна активність була помічена фахівцями ще наприкінці листопада, але весь цей час Семеру поводився дуже спокійно. Суботній ранок розпочався з величезного стовпа диму та вулканічного попелу, який накриває найближчі до вулкана міста.

Відео, які з’являються у соцмережах, демонструють, що люди у відчаї намагаються врятуватися від величезної хмари диму та попелу втечею. Подальших прогнозів фахівців щодо поведінки Семеру та наслідків для місцевих жителів поки що немає. Невідома і кількість постраждалих.

Природний катаклізм набирає обертів
Природний катаклізм набирає обертів

Слід зазначити, що 21 листопада в районі Яви стався невеликий землетрус амплітудою 3,2 бали. Це могло додатково стимулювати активність вулкана.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином із виверженнями вулканів стикаються українські миротворці і чим саме вони займаються на місці таких надзвичайних ситуацій.

Теги:
#Індонезія #Вулкан #Виверження
Василь Бурба повернувся до України
Політика
Екс-главу ГУР Бурбу намагалися видворити з України та мало не відібрали паспорт: що кажуть прикордонники
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Василь Бурба повернувся до України
Екс-главу ГУР Бурбу намагалися видворити з України та мало не відібрали паспорт: що кажуть прикордонники
Дата публікації
Категорія
СІЗО у Харкові
"Телеграф" побував у ізоляторі, де утримують Колю Харківського: як СІЗО виглядає зсередини (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Гендиректор аптечного холдингу "АНЦ" Микола Щербина
"Ми відмовили здирникам, і вони на тиждень відключили нам всі онлайн-продажі", — Микола Щербина, аптечна мережа АНЦ
Дата публікації
Категорія
Молитви цього дня допомагають очиститись від гріхів
Що не можна робити у Введення в храм Пресвятої Богородиці 2022: заборони дня
Дата публікації
Категорія
У США уважно стежать за тим, що відбувається поблизу кордону України та РФ.
Розвідка США назвала терміни нападу РФ на Україну