В Індонезії прокинувся вулкан Семеру: місцевих жителів засипає попелом (відео)
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Перші ознаки виверження гора демонструвала протягом кількох днів
У суботу, 4 грудня, на острові Ява в Індонезії почалося виверження стратовулкана Семеру.
Подробиці поділили спеціалізований ресурс Volcano Discovery, а також англомовне видання METRO.
За останніми даними, висота хмари з вулканічним попелом, які викидаються в атмосферу, досягає 40 тисяч футів. Це понад 12 тисяч метрів, що значно перевищує навіть Еверест, який вважається найвищою точкою Землі.
Перша вулканічна активність була помічена фахівцями ще наприкінці листопада, але весь цей час Семеру поводився дуже спокійно. Суботній ранок розпочався з величезного стовпа диму та вулканічного попелу, який накриває найближчі до вулкана міста.
Відео, які з’являються у соцмережах, демонструють, що люди у відчаї намагаються врятуватися від величезної хмари диму та попелу втечею. Подальших прогнозів фахівців щодо поведінки Семеру та наслідків для місцевих жителів поки що немає. Невідома і кількість постраждалих.
Слід зазначити, що 21 листопада в районі Яви стався невеликий землетрус амплітудою 3,2 бали. Це могло додатково стимулювати активність вулкана.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином із виверженнями вулканів стикаються українські миротворці і чим саме вони займаються на місці таких надзвичайних ситуацій.
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