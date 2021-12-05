В Індонезії виверження вулкана забрало життя більше десятка людей: острів покрило попелом (відео)

Селища острова повністю покрило вулканічним попелом

В Індонезії внаслідок виверження попелу з вулкана Семеру на острові Ява загинули щонайменше 13 людей, а ще десятки зазнали поранень.

Як повідомляє ВВС, офіційні особи заявили про 57 постраждалих громадян — багато хто з них отримав серйозні опіки, а деякі травмувалися, коли намагалися врятуватися втечею.

Рятувальники евакуювали із району Лумаджанг, що найбільше постраждав від виверження, 902 особи. Тут щонайменше 11 селищ повністю покрило вулканічним попелом — житлові будинки затопило, а їхнім власникам довелося рятуватися у мечетях та інших тимчасових сховищах. При цьому жителі острова Ява кажуть, що стовп попелу повністю закриває їм сонце, через що вони кілька днів як живуть у сутінках.

Представники Індонезійського агентства з пом’якшення наслідків стихійного лиха кажуть, що під час виверження вулкана розірвало дорогу та міст із району Лумаджанг до найближчого міста Маланг. Евакуація жителів також була дуже ускладнена відключенням електроенергії та сильними зливами, що супроводжували виверження вулкана на острові Ява.

Нагадаємо, що вулкан Семеру викинув стовп вулканічного попелу у суботу, 4 грудня. Висота чорної хмари склала понад 12 тисяч метрів, що значно перевищує навіть Еверест, який вважається найвищою точкою Землі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про виверження вулкана на іспанському острові Пальма. З острова евакуювали близько 7000 громадян, а величезні гори попелу засипали дороги та будинки.