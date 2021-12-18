Дожила до 135 років? У Китаї померла можливо найстаріша жінка у світі

У Китаї жінка дожила до 135 років, але це не точно.

У четвер, 16 грудня, в Китаї померла ймовірно найстаріша жінка у світі Алімхан Сеїті. Про її смерть стало відомо лише у суботу.

Про це інформує Сіньхуа.

Жінка мешкала у повіті Шуле, що в окрузі Кашгар, Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю. За даними місцевої влади, жінці на момент смерті було 135 років.

Згідно з документами, представниця уйгурського народу Алімхан Сеїті народилася 25 липня 1886 року, проте низка світових ЗМІ поставили під сумнів вік жінки.

Це вони аргументували тим, що дані про народжуваність у віддалених куточках Китаю в XIX столітті були рідкісними та ненадійними. Особливо це стосувалося представників національних меншин, до яких належала і Сеїті.

Водночас висловлювалися припущення, що влада Китаю мала статус жінки і в місцевих новинах показувала її щасливе життя, яке їй влаштувала Комуністична партія.

Цей регіон відомий своїми сепаратистськими настроями, оскільки більшість уйгурів є мусульманами, що не поєднується з комуністичною ідеологією. У зв’язку з цим безліч представників цього народу були заслані до "виправних таборів".

Як повідомлялося раніше, у Білорусі відкрили магазин, у якому продають одяг із цитатами Олександра Лукашенка. Біля приміщення зібралася велика черга, а подія активно висвітлювалася місцевими ЗМІ.