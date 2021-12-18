"Роздягайся і працюй": магазин з мерчем від Лукашенка спричинив фурор у Мінську (фото, відео)

Відкриття магазину супроводжувалося довгими чергами.

У Білорусі "без пафосу та червоних стрічок" відкрили магазин, у якому продається одяг зі знаменитими висловлюваннями Олександра Лукашенка. Скромний і нічим не примітний захід, звісно, не залишився поза увагою найбільших ЗМІ країни.

Фотографіями з відкриття магазину під назвою "Перший" поділився наближений до пресслужби Лукашенка телеграм-канал "Пул Першого".

Магазинчик відкрився у торговому центрі "Корона-замок", який розташований через дорогу від президентської резиденції у Мінську.

У ЗМІ бадьоро рапортують про те, що охочих купити мерч із крилатими цитатами Лукашенка назбиралося багато. Деякі з них займали чергу ще до відкриття магазину, а деяким, щоб отримати заповітну футболку чи худорлявість, доводилося відстояти близько години.

Зараз асортимент у магазині не дуже широкий і представлений мерчем з написами "Жодної надзвичайності, роздягайся і працюй", "Не дозволимо нас нахилити. Кохану не віддають", "Буде дуже цікаво", "Президентами не стають, президентами народжуються!" та "Факти на стіл".

Деякі з них оздоблені портретом Лукашенка.

Вперше такі футболки були показані 1 вересня, тоді автори Пула Першого подарували Лукашенку першу партію таких футболок на його день народження. Сам він мерч оцінив і пообіцяв запустити його у маси.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко відмовився від ідеї проводити найближчим часом нові президентські вибори, оскільки його не влаштовує можливість того, що за процесом волевиявлення спостерігатимуть західні організації, зокрема ОБСЄ.

Водночас він заявив, що має намір створити з Росією таку собі подобу нового СРСР, в якому обов’язково "будуть враховані помилки Європейського союзу".