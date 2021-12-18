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"Раздевайся и работай": магазин с мерчем от Лукашенко произвел фурор в Минске (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Футболки с фразами Лукашенко Новость обновлена 18 декабря 2021, 20:00
Футболки с фразами Лукашенко

Открытие магазина сопровождалось длинными очередями.

В Беларуси "без пафоса и красных лент" открыли магазин, в котором продается одежда со знаменитыми высказываниями Александра Лукашенко. Скромное и ничем не примечательное мероприятие, естественно, не осталось без внимания крупнейших СМИ страны.

Фотографиями с открытия магазина под названием "Первый" поделился приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

Магазинчик открылся в торговом центре "Корона-замок", который расположен через дорогу от президентской резиденции в Минске.

В СМИ бодро рапортируют о том, что желающих купить мерч с крылатыми цитатами Лукашенко насобиралось много. Некоторые из них занимали очередь еще до открытия магазина, а некоторым, чтобы получить заветную футболку или худи, приходилось отстоять около часа.

В настоящее время ассортимент в магазине не очень широкий и представлен мерчем с надписями "Никакой чрезвычайщины, раздевайся и работай", "Не позволим нас наклонить. Любимую не отдают", "Будет очень интересно", "Президентами не становятся, президентами рождаются!" и "Факты на стол".

Некоторые из них украшены портретом Лукашенко.

Впервые такие футболки были показаны 1 сентября, тогда авторы "Пула Первого" подарили Лукашенко первую партию таких футболок на его день рождения. Сам он мерч оценил и пообещал запустить его в массы.

Как сообщалось ранее, Лукашенко отказался от идеи проводить в ближайшее время новые президентские выборы, поскольку его не устраивает возможность того, что за процессом волеизъявления будут наблюдать западные организации, в частности ОБСЕ.

Вместе с тем он заявил, что намерен создать с Россией некое подобие нового СССР, в котором обязательно "будут учтены ошибки Европейского союза".

Теги:
#Беларусь #Александр Лукашенко
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