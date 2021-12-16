"Я на это пойти не могу": Лукашенко отказался от новых выборов президента

Политика не устраивает вероятное наблюдение со стороны Запада

В ближайшее время Беларусь не будет проводить новые президентские выборы. Тем более не следует ожидать, что народное волеизъявление пройдет под контролем Европы или хотя бы миссии ОБСЕ.

Такую позицию самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко передает оппозиционное издание Zerkalo.io.

По словам политика, сейчас другие страны пытаются найти рычаги для внешнего управления Беларусью. Об этом якобы свидетельствует неудавшаяся попытка провести цветную революцию после последних выборов главы государства.

"Они развернули против нас гибридную войну, — это факт, — подчеркнул Лукашенко во время выступления в Витебской области. — Но не мы выборы должны проводить! Они приедут, проведут под эгидой ОБСЕ. Вы такие чудеса где-нибудь видели?"

Возмущению самопровозглашенного президента Беларуси нет предела. Он отметил, что не может пойти на такой шаг, ведь проводить выборы внутри страны может только сама страна.

При этом ранее Лукашенко не исключал возможность нового волеизъявления для народа. Об этом он также вспомнил и сам, отметив, что отмел подобное развитие событий, дабы исключить новые общественные волнения в государстве.

Добавим, что проведение честных и прозрачных выборов при мониторинге от миссии ОБСЕ является одним из требований стран Запада для снятия большинства санкций с Республики Беларусь.

Такая острая реакция Лукашенко не удивительна, если учитывать его последние заявления о подготовке создания "нового СССР" с Россией под соусом "Союзного государства". Вдобавок к этому можно вспомнить, что недавно политик говорил о поддержке Путина и РФ, если придется воевать с Украиной.